2018-12-25T15:23:02+03:00
Происшествия

Загорелся принтер: из-за пожара в волгоградском лицее эвакуировали учеников

В одном из кабинетов загорелась оргтехника
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Во время ЧП никто не пострадал.Во время ЧП никто не пострадал.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Утро 25 декабря преподавателям и ученикам лицея №7 Дзержинского района Волгограда запомнится надолго. Переполох в учебном заведении начался около 11 часов утра - сработала пожарная сигнализация. Загорелся кабинет английского языка на третьем этаже здания. Черный дым повалил из класса, напугав детей. Но педагоги не растерялись. Принтер быстро отключили от сети, сообщили о ЧП пожарным. К тому времени школьные коридоры уже заволокло густым дымом. В лицее объявили эвакуацию. Учителя быстро вывели всех учеников на улицу. Никто не пострадал.

Как рассказали «КП-Волгоград» ученики лицея, паники не было. Но все же была легкая растерянность. И страх. А кто-то из старшеклассников даже кричал "Ура!", уже на улице, издали глядя на то, как горит кабинет. Уж больно им не хотелось учиться.

- Мы были в это время на другом этаже и даже не сразу поняли, что произошло. Тут же приехали пожарные и все потушили, - рассказали лицеисты. - Но обратно в класс мы уже не пошли. Уроки отменили.

Говорят, в обгоревшем классе давно проводка искрила. Но на этот раз причиной возгорания стала неисправный принтер.

- Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в оргтехнике, - сообщили «КП-Волгоград» в главном управлении МЧС России по региону. - Через 11 минут после вызова пожарные ликвидировали горение.

Но едкий запах гари в коридорах и классах лицея все же остался. Так что руководство школы решило отменить оставшиеся уроки и отпустить учеников по домам. К утру здание проветрят. И завтра лицей №7 будет работать в обычном режиме.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Волгограде нашли приятелей, которые убили двух мужчин и закопали их в подвале дома
Два волгоградца за два часа сожгли киоск, машину и разбили еще одно авто
В Волгограде умер профессор Валерий Александрович Пестерев
Волгоградцы проели к кафе и ресторанах почти 13 миллиардов рублей
Пересадочный тариф для волгоградцев не подорожает
Волгоградец пытался откупиться от приставов за 11 тысяч рублей
На участке Первой продольной мэрия Волгограда вводит ограничение скорости до 40
Лучшие новогодние витрины выбирают в Волгограде
Пожар в лицее №7 Волгограда: учеников эвакуировали
В Волгоградской области больше стали производить табака и мебели
Волгоградские зэки сделают ящики для Министерства обороны
Волгоградцы будут смотреть программы Первого канала по местному времени
В Волгограде прекратили делать прививки от гриппа
В Волгоградской области официально не могут найти работу 72 тысячи человек
В Волгограде наградили лучших волонтеров
Почти 600 миллионов заплатят подрядчики за плохой капремонт волгоградских домов
В Волгограде на СХИ «Вольво» собрал "паровозик" из четырех машин
Антимонопольщики Волгограда взялись за яйца
Бойцы Росгвардии отобрали у волгоградцев шесть кило взрывчатки и полторы тысячи единиц оружия
Под Волгоградом чиновники незаконно отдали бизнесмену 15 гектаров земли госзаказчика
Штука в час: в Волгограде подешевел Дед Мороз
Квитанции на коммуналку в Волгограде станут длиннее на 12 сантиметров
Волгоградцев зовут на донорскую акцию «Быть нужным»
В Астрахани таксист изнасиловал 5-летнюю девочку, пока ее мама отлучилась в поликлинику