Загорелся принтер: из-за пожара в волгоградском лицее эвакуировали учеников

Утро 25 декабря преподавателям и ученикам лицея №7 Дзержинского района Волгограда запомнится надолго. Переполох в учебном заведении начался около 11 часов утра - сработала пожарная сигнализация. Загорелся кабинет английского языка на третьем этаже здания. Черный дым повалил из класса, напугав детей. Но педагоги не растерялись. Принтер быстро отключили от сети, сообщили о ЧП пожарным. К тому времени школьные коридоры уже заволокло густым дымом. В лицее объявили эвакуацию. Учителя быстро вывели всех учеников на улицу. Никто не пострадал.

Как рассказали «КП-Волгоград» ученики лицея, паники не было. Но все же была легкая растерянность. И страх. А кто-то из старшеклассников даже кричал "Ура!", уже на улице, издали глядя на то, как горит кабинет. Уж больно им не хотелось учиться.

- Мы были в это время на другом этаже и даже не сразу поняли, что произошло. Тут же приехали пожарные и все потушили, - рассказали лицеисты. - Но обратно в класс мы уже не пошли. Уроки отменили.

Говорят, в обгоревшем классе давно проводка искрила. Но на этот раз причиной возгорания стала неисправный принтер.

- Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в оргтехнике, - сообщили «КП-Волгоград» в главном управлении МЧС России по региону. - Через 11 минут после вызова пожарные ликвидировали горение.

Но едкий запах гари в коридорах и классах лицея все же остался. Так что руководство школы решило отменить оставшиеся уроки и отпустить учеников по домам. К утру здание проветрят. И завтра лицей №7 будет работать в обычном режиме.