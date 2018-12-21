Уверенная защита и стабильная работа двигателя Suzuki
Синтетические масла ECSTAR разработаны и выпускаются в Японии. Они предназначены для работы в современных бензиновых 4-тактных двигателях, включая двигатели с турбонаддувом!
Смесь высокоэффективных синтетических присадок к базовому маслу позволяет ESCTAR превосходить обычное моторное масло по фрикционным характеристикам, моющим свойствам и термоустойчивости двигателя, обеспечивая высокие эксплуатационные свойства и непревзойденную защиту двигателя автомобиля!
Мы рады вам сообщить, что моторное масло ECSTAR теперь доступно и на российском рынке.
Оригинальное моторное масло ECSTAR 5W-30.
За счет уникально подобранной инженерами формуле моторные масла ECSTAR 0W-20 и ECSTAR 5W-30 позволяют раскрыть весь потенциал двигателя и обеспечивают высокие эксплуатационные свойства:
- Усиленная защита от износа;
- Стабильная работа в широком диапазоне температур;
- Устойчивая масляная плёнка в условиях повышенных температур и критических нагрузок;
- Лёгкий запуск двигателя в условиях низких температур.
Более подробная информация о моторном масле ECSTAR в брошюре и на сайте www.ECSTAR.ru
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МОТОРНОЕ МАСЛО ECSTAR
Только у официального дилера Suzuki действует специальное предложение на моторные масла ECSTAR.
1. При покупке 4л. моторного масла ECSTAR вы получаете в подарок промывку двигателя Pro-Line Motorspulung. Промывка очистит систему смазки двигателя и повысит срок его службы. Воспользоваться промывкой вы сможете непосредственно перед заменой масла, обратившись к профессионалам СТО за дополнительной услугой в официальном дилерском центре Suzuki.
Профессиональная промывка двигателя Pro-Line Motorspulung.
Профессиональная промывка двигателя Pro-Line Motorspulung:
- применяется для глубокой очистки масляной системы;
- полностью растворяет любые виды загрязнений;
обеспечивает максимальную чистоту двигателя после промывания, очищая все элементы масляной системы.
2. При покупке 1л. моторного масла ECSTAR вы получаете в подарок универсальные влажные салфетки. Теперь после проверки уровня моторного масла ваши руки всегда будут чистыми!
Универсальные влажные салфетки.
Универсальные влажные салфетки:
- позволяют очистить любые поверхности как внутри автомобиля, так и снаружи, в том числе фары и детали наружной отделки;
- удаляют различные загрязнения;
- поглощают неприятные запахи, обладают лёгким ароматом.
ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ
Регулярная проверка уровня и состояния моторного масла – залог долгой и безотказной работы двигателя. Рекомендуется регулярно проверять уровень масла и проводить Техническое Обслуживание только у официального дилера Suzuki. Моторное масло ECSTAR, как и любая другая оригинальная деталь двигателя Suzuki, является важным элементом конструкции двигателя. Не допускайте использование неоригинальных деталей, при визите к дилеру всегда настаивайте на использовании масел ECSTAR.
Подробности у официального дилера Suzuki уточняйте по телефону +7 (8442) 54-04-66 и в Личном кабинете.
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1 - Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ) и ограничено наличием продукции у дилеров. Для получения более подробной информации обращайтесь по телефону +7 (8442)54-04-66.
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