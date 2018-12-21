2018-12-21T14:27:11+03:00
Авто

Уверенная защита и стабильная работа двигателя Suzuki

В 1980-х годах компания Suzuki начала разработку смазочных материалов для того, чтобы добиться оптимальной формулы для двигателей Suzuki. Результатом многолетнего труда инженеров Suzuki стало моторное масло ECSTAR
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Оригинальное моторное масло ECSTAR 0W-20.Оригинальное моторное масло ECSTAR 0W-20.
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Синтетические масла ECSTAR разработаны и выпускаются в Японии. Они предназначены для работы в современных бензиновых 4-тактных двигателях, включая двигатели с турбонаддувом!

Смесь высокоэффективных синтетических присадок к базовому маслу позволяет ESCTAR превосходить обычное моторное масло по фрикционным характеристикам, моющим свойствам и термоустойчивости двигателя, обеспечивая высокие эксплуатационные свойства и непревзойденную защиту двигателя автомобиля!

Мы рады вам сообщить, что моторное масло ECSTAR теперь доступно и на российском рынке.

Оригинальное моторное масло ECSTAR 5W-30.

Оригинальное моторное масло ECSTAR 5W-30.

За счет уникально подобранной инженерами формуле моторные масла ECSTAR 0W-20 и ECSTAR 5W-30 позволяют раскрыть весь потенциал двигателя и обеспечивают высокие эксплуатационные свойства:

- Усиленная защита от износа;

- Стабильная работа в широком диапазоне температур;

- Устойчивая масляная плёнка в условиях повышенных температур и критических нагрузок;

- Лёгкий запуск двигателя в условиях низких температур.

Более подробная информация о моторном масле ECSTAR в брошюре и на сайте www.ECSTAR.ru

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МОТОРНОЕ МАСЛО ECSTAR

Только у официального дилера Suzuki действует специальное предложение на моторные масла ECSTAR.

1. При покупке 4л. моторного масла ECSTAR вы получаете в подарок промывку двигателя Pro-Line Motorspulung. Промывка очистит систему смазки двигателя и повысит срок его службы. Воспользоваться промывкой вы сможете непосредственно перед заменой масла, обратившись к профессионалам СТО за дополнительной услугой в официальном дилерском центре Suzuki.

Профессиональная промывка двигателя Pro-Line Motorspulung.

Профессиональная промывка двигателя Pro-Line Motorspulung.

Профессиональная промывка двигателя Pro-Line Motorspulung:

- применяется для глубокой очистки масляной системы;

- полностью растворяет любые виды загрязнений;

обеспечивает максимальную чистоту двигателя после промывания, очищая все элементы масляной системы.

2. При покупке 1л. моторного масла ECSTAR вы получаете в подарок универсальные влажные салфетки. Теперь после проверки уровня моторного масла ваши руки всегда будут чистыми!

Универсальные влажные салфетки.

Универсальные влажные салфетки.

Универсальные влажные салфетки:

- позволяют очистить любые поверхности как внутри автомобиля, так и снаружи, в том числе фары и детали наружной отделки;

- удаляют различные загрязнения;

- поглощают неприятные запахи, обладают лёгким ароматом.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

Регулярная проверка уровня и состояния моторного масла – залог долгой и безотказной работы двигателя. Рекомендуется регулярно проверять уровень масла и проводить Техническое Обслуживание только у официального дилера Suzuki. Моторное масло ECSTAR, как и любая другая оригинальная деталь двигателя Suzuki, является важным элементом конструкции двигателя. Не допускайте использование неоригинальных деталей, при визите к дилеру всегда настаивайте на использовании масел ECSTAR.

Подробности у официального дилера Suzuki уточняйте по телефону +7 (8442) 54-04-66 и в Личном кабинете.

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1 - Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ) и ограничено наличием продукции у дилеров. Для получения более подробной информации обращайтесь по телефону +7 (8442)54-04-66.

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