Волгоградская область не выполняет постановление правительства по обеспеченности газетными киосками

Цифры из нового рейтинга, составленного по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ красноречиво говорят, что количество киосков и павильонов у нас не соответствует никаким нормативам. В Волгоградской области на 1 киоск по продаже печатной продукции приходится аж 8048 жителей (по данным Минкомсвязи за 2017 год). Эти данные на днях опубликовало министерство на своем сайте.

О том, что в нашем регионе очень мало газетных киосков, говорили еще до 2017 года. Но в 2017-м все стало еще хуже. В Волгограде депутаты утвердили новую схему размещения нестационарных объектов, после которой павильонов с печатью стало еще меньше. Да и те, что были, исчезли из поля зрения горожан. С центральных улиц и проходных мест их выселили на периферию, и волгоградцам нужно было очень постараться, чтобы найти киоск в своем районе. Если учесть, что основной пик продаж приходился на утро – газету покупали по пути на работу, чтобы почитать в транспорте – многие просто отказались от этой затеи. Время дороже.

Можно было бы свалить на то, что современные люди в принципе уже не читают печатную прессу, если бы не постоянные звонки в редакцию «Комсомолки» с жалобами на невозможность найти газету. И не данные других регионов, где киосков в разы больше, и все они пользуются спросом. К примеру, соседняя Воронежская область попала на четвертое место в стране по обеспеченности печатной продукции с показателем 5077 жителей на один киоск.

В Волгограде тоже читаюзее население, есть спрос на газеты, и существующее число киосков совершенно этот спрос не покрывает, - уверены эксперты. Поэтому в октябре, после того, как в Общественной палате Волгоградской области прошло заседание комиссии по культуре, искусству, сохранению духовного наследия, развитию туризма, СМИ и массовых коммуникаций, распространители печатной продукции (представители трех сетей – «МК», «ВДВ» и «Союзпечать») отправили письмо главе администрации Волгограда Виталию Лихачеву. С просьбой добавить городу мест под газетные киоски. По словам председателя комиссии Вячеслава Черепахина, ответа из администрации пока не было.

В Волгограде, по подсчетам Волгоградстата, в среднем в 2017 году проживали 1 миллион 13 тысяч 533 человека. В том же 2017 году Евгений Усков, который на тот момент руководил департаментом экономического развития администрации Волгограда, говорил в интервью «КП-Волгоград», что после введения новой схемы размещения НТО у нас в городе под газетные киоски оставили 160 мест из 200. То есть 1 киоск на 6334 жителя (при нормативе для крупного города 1 киоск на 1500 людей).

Тогда власти обещали, что будут учитывать пожелания предпринимателей, и мест для продажи прессы станет больше. В этом году межведомственная комиссия по размещению НТО при мэрии Волгограда собиралась 6 раз. В схему и правда постоянно вносятся изменения, но сколько на сегодняшний день в городе газетных киосков, в администрации Волгограда нам пока не ответили.

Распространители печатной продукции пока надеются на то, что глава Волгограда пойдет им на встречу. В противном случае им придется обращаться к Президенту.