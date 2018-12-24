В Волгограде запускают новый маршрут №67К - от поселка 62-ой Армии до площади Возрождения

Эксперименты с транспортом в Волгограде не заканчиваются, и к Новому году волгоградцев ждет еще один сюрприз. К счастью, приятный: до конца недели в городе заработает новый маршрут -№67К, который соединит отдаленный поселок 62-ой Армии в Краснооктябрьском районе с площадью Возрождения. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в мэрии города.

Микроавтобусы будут ехать по следующему маршруту: от поселка 62-ой Армии, через остановочные пункты «База», «Улица Долинная», «Улица Хрустальная», «Школа №72», «Улица Нижнеамурская», «Улица Верхоянская», «Детский сад» и «Школа №78». Далее - с улицы Хользунова маршрутка будет сворачивать на Вторую продольную магистраль, и по улице Кубинской следовать до конечной остановки «Площадь «Возрождения».

- Микроавтобусы будут курсировать с интервалом порядка 10 – 15 минут в часы пик, - обещают в администрации Волгограда.

Напомним, с 4 декабря для удобства жителей Кировского района откорректирован маршрут 8С «Авиагородок» - «ТРК «КомсоМОЛЛ». Теперь эта маршрутка следует через остановки на улицах Писемского и Тополевая в Кировском районе Волгограда. Кроме того, удлиннили путь следования автобусов №№35 и 65. Оба теперь доезжают до торгового комплекса в микрорайоне Тулака в Советском районе.

Немного изменился и маршрут следования у микроавтобусов №75, которые теперь заезжают на улицы Ткачева и Пархоменко в Центральном районе. А для удобства жителей отстроенного жилого комплекса «Бейкер Стрит» в Дзержинском районе продлили автобуса №98.

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