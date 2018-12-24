2018-12-24T12:50:02+03:00
Общество

Коммунисты хотят установить памятник Сталину на Мамаевом кургане в Волгограде

Иосифа Виссарионовича они считают незаслуженно забытым в городе, который носил его имя
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Такое панно из мозаики красуется на стене Волгоградского планетария.Такое панно из мозаики красуется на стене Волгоградского планетария.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Изменить размер текста:

Уже много лет идут споры о возвращении Волгограду имени Сталинград. Большинство жителей города-героя против такой перспективы. Но коммунисты не унимаются. Отметив в очередной раз годовщину со дня рождения Сталина, они заявили, что Иосиф Виссарионович незаслуженно забыт в городе, который носил его имя. Когда-то 24-метровый памятник Сталину возвышался у входа в Волго-Донской судоходный канал со стороны Волги. Но в марте 1962 года его демонтировали. В процессе десталинизации убрали и все остальные монументы. Лишь в Волгоградском планетарии осталось панно с изображением генералиссимуса. К нему и приходят отметить день рождения Сталина местные коммунисты. Вспоминают его заслуги и считают, что о них должна знать и молодежь. А увековечить память вождя и поставить ему памятник хотят на главной высоте России - Мамаевом кургане.

- Сталин победил фашистскую Германию, восстанавливал разрушенные города, создавал тысячи предприятий в стране, дал бесплатное жилье, образование, медицину, благодаря ему наша держава первой в мире освоила космос, - заявил секретарь Сталинградского обкома КПРФ Андрей Шевченко. - К сожалению, сегодня в нашем городе кроме панно с изображением Сталина, нет ни одного памятника Иосифу Виссарионовичу. В 2019 году Сталинградский обком планирует исправить эту несправедливую ситуацию и установить памятник Сталину на Главной высоте города - Мамаевом кургане. И задача коммунистов города - приложить к этому максимум усилий.

Однако пока дальше заявлений дело не пошло.

- С музеем-заповедником это никто не обсуждал. Никаких обращений нам по этому поводу пока не поступало. Я очень скептически к этому отношусь. Да и сама идея очень спорная, - рассказал «КП-Волгоград» директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев. - Устанавливать на Мамаевом кургане какие-либо новые объекты вообще невозможно. Историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» является объектом культуры федерального значения. Причем он внесен в реестр особо ценных объектов, и его облик сохраняется в том виде, в котором он есть. Для любого изменения необходимо подготовить проектную документацию, провести историко-культурную экспертизу, которая, скорее всего, будет отрицательной, так как подобный объект в первоначальных замыслах авторов мемориала не предусмотрен.

Есть еще склоны Мамаева кургана, где во время Сталинградской битвы шли ожесточенные бои. Это уже другой объект культурного наследия. Регулируется появление новых объектов и в охранной зоне.

При этом на Мамаевом кургане с 2006 года работает частный музей Сталина. Внутри есть и бюст, и кабинет генералиссимуса, и множество документов, которые рассказывают о роли Сталина в мировой истории и о его связи с городом. Но земли, на которой можно было бы установить памятник, у музея нет.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Пятый канал в 2018 году: Юбилеи, победы и рекорды
Уходящий год - особый для Пятого канала, отметившего в 2018-м 80-летний юбилей. С этой значимой во всех смыслах датой совпали важные изменения и события на канале: интенсивное развитие, многочисленные профессиональные награды, стремительный рост аудитории
Новости 24
В Астрахани таксист изнасиловал 5-летнюю девочку, пока ее мама отлучилась в поликлинику
На юге Волгограда поймали женщину, которая была в розыске за продажу наркотиков
У каждого работающего волгоградца в среднем 153 тысячи рублей кредита
Волгоградцев приглашают встречать Новый год на рынке
Бил витрины молотком: погром, который устроил волгоградец в кафе, попал на видео
Волгоградец пойдет под суд за автоподставы и аферы со страховкой
В мэрии рассказали, как волгоградцам попасть на руководящие должности в администрацию
Бывший глава волгоградского УФСИН возглавил региональное управление Минюста
За сутки с улиц Волгограда вывезли 880 кубов грязного снега
В Волгограде один водитель влетел в столб, второй - в ограждение
В Астрахани выстроили автоелку из 89-ти машин
Под Волгоградом из-за обогревателя чуть не погиб мужчина
На севере Волгограда неизвестный сбил пешехода и скрылся
В Волгограде потеплеет до плюсовой температуры
65 контрактников из Волгоградской области купили жилье за счет государства
Под Волгоградом в тройном ДТП пострадал человек
Сняли скальп: изуродованному живодерами псу из Волгограда сделали уникальную пластическую операцию
На севере Волгограда пироман поджег «девятку»
На трассе под Волгоградом в ДТП пострадали три пассажира
Волгоградский кадет побывал на приеме у главы СК РФ Александра Бастрыкина
Под Волгоградом построили современный спортивный комплекс