Коммунисты хотят установить памятник Сталину на Мамаевом кургане в Волгограде

Уже много лет идут споры о возвращении Волгограду имени Сталинград. Большинство жителей города-героя против такой перспективы. Но коммунисты не унимаются. Отметив в очередной раз годовщину со дня рождения Сталина, они заявили, что Иосиф Виссарионович незаслуженно забыт в городе, который носил его имя. Когда-то 24-метровый памятник Сталину возвышался у входа в Волго-Донской судоходный канал со стороны Волги. Но в марте 1962 года его демонтировали. В процессе десталинизации убрали и все остальные монументы. Лишь в Волгоградском планетарии осталось панно с изображением генералиссимуса. К нему и приходят отметить день рождения Сталина местные коммунисты. Вспоминают его заслуги и считают, что о них должна знать и молодежь. А увековечить память вождя и поставить ему памятник хотят на главной высоте России - Мамаевом кургане.

- Сталин победил фашистскую Германию, восстанавливал разрушенные города, создавал тысячи предприятий в стране, дал бесплатное жилье, образование, медицину, благодаря ему наша держава первой в мире освоила космос, - заявил секретарь Сталинградского обкома КПРФ Андрей Шевченко. - К сожалению, сегодня в нашем городе кроме панно с изображением Сталина, нет ни одного памятника Иосифу Виссарионовичу. В 2019 году Сталинградский обком планирует исправить эту несправедливую ситуацию и установить памятник Сталину на Главной высоте города - Мамаевом кургане. И задача коммунистов города - приложить к этому максимум усилий.

Однако пока дальше заявлений дело не пошло.

- С музеем-заповедником это никто не обсуждал. Никаких обращений нам по этому поводу пока не поступало. Я очень скептически к этому отношусь. Да и сама идея очень спорная, - рассказал «КП-Волгоград» директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев. - Устанавливать на Мамаевом кургане какие-либо новые объекты вообще невозможно. Историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» является объектом культуры федерального значения. Причем он внесен в реестр особо ценных объектов, и его облик сохраняется в том виде, в котором он есть. Для любого изменения необходимо подготовить проектную документацию, провести историко-культурную экспертизу, которая, скорее всего, будет отрицательной, так как подобный объект в первоначальных замыслах авторов мемориала не предусмотрен.

Есть еще склоны Мамаева кургана, где во время Сталинградской битвы шли ожесточенные бои. Это уже другой объект культурного наследия. Регулируется появление новых объектов и в охранной зоне.

При этом на Мамаевом кургане с 2006 года работает частный музей Сталина. Внутри есть и бюст, и кабинет генералиссимуса, и множество документов, которые рассказывают о роли Сталина в мировой истории и о его связи с городом. Но земли, на которой можно было бы установить памятник, у музея нет.