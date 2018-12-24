Закажи угощение к новогоднему столу

Специально для вас наши повара подготовили праздничное меню, по которому можно сделать предварительный заказ и забрать его в оговоренное время в магазине – кулинарии «Конфетки-Бараночки», который расположен ближе к вашему дому.

Что мы подготовили? Оригинальные холодные и горячие закуски, традиционные и фирменные салаты, мясные и рыбные блюда. Вам остается только выбрать понравившиеся блюда и оформить заказ в магазине - кулинарии или на сайте confetkibaranochki.ru

Фото предоставлено сетью магазинов-кулинарий "Конфетки-бараночки".

А также не забудьте про восхитительные пироги и новогодние торты с оригинальным праздничным оформлением, которые представлены во всех магазинах-кулинарии «Конфетки-Бараночки».

С нами вы сможете до мелочей продумать меню и организовать незабываемый вкусный праздник, который запомнится вашим родным и гостям надолго.

Фото предоставлено сетью магазинов-кулинарий "Конфетки-бараночки".

Выбирайте блюда на заказ по своему вкусу в любом магазине - кулинарии.

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