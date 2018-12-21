2018-12-21T17:02:55+03:00
Общество

Ёлка на площади Павших Борцов засияет 3D-гирляндой

К Новому 2019 году в Волгограде нарядили главную городскую елку
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
У главной елки новый наряд.У главной елки новый наряд.Фото: Екатерина СИМОХИНА

В эту пятницу, 21 декабря, главную городскую елку Волгограда на площади Павших Борцов нарядили в новые бусы и шары. Каркас начали монтировать еще неделю назад. Он все тот же. Только сегодня покрытая инеем елочка побледнела и смотрится весьма оригинально. К Новому 2019 году для нее закупили новые украшения – полторы тысячи шаров синего, фиолетового и серебряного цвета, бусы и светодиодные гирлянды. Новинкой станет 3D- гирлянда, которая позволяет создать шестьдесят светодинамических эффектов. Вскоре она уже будет создавать новогоднее настроение.

У елки в этом году новые бусы. Фото: Екатерина СИМОХИНА

У елки в этом году новые бусы.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Собирают 20-метровую елку уже вторую неделю. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Собирают 20-метровую елку уже вторую неделю.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Как сообщает «КП-Волгоград», украшают главный символ новогоднего праздника при помощи автовышек. Рядом уже установили терем, где разместится резиденция Деда Мороза, светодиодные фигуры камина и кота, которые в прошлом году украшали Комсомольский сад. Будут здесь и сапоги-великаны, и огромный елочный шар. Установят и новинки – Крылья Ангела, Снежная королева и Снеговик с санями, ярмарочный городок, светящиеся деревья, а также другие украшения.

На площади размесится резиденция Деда Мороза. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На площади размесится резиденция Деда Мороза.Фото: Екатерина СИМОХИНА

До 8 января 2019 площадь Павших Борцов будет главной праздничной площадкой. Парковку здесь закрыли. А для пешеходов и водителей установили временные дорожные знаки. Каждый день на площади будут проходить шоу-программы, детские утренники и праздники (полная программа).

На площади установят целый сказочный городок. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На площади установят целый сказочный городок.Фото: Екатерина СИМОХИНА

На пересечении Аллеи Героев и проспекта имени Ленина установили еще одну новинку - 12-метровую светодиодную елку. В парке «Победа» напротив стадиона стоят цифры 2019, а на островке проспекта Ленина – золотая шароель.

А на пересечении проспекта Ленина и Аллеи Героев нарядили сразу две елочки. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

А на пересечении проспекта Ленина и Аллеи Героев нарядили сразу две елочки.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Напротив стадиона еще один символ наступающего года. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Напротив стадиона еще один символ наступающего года.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Елочки светятся на проспекте у остановки «Современник». Подсветили деревья у Дворца профсоюзов. Завершить праздничное оформление города должны в ближайшие дни.

Сверкают и елки у Дворца профсоюзов. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Сверкают и елки у Дворца профсоюзов.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Елочки украсили проспект у остановки "Современник". Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Елочки украсили проспект у остановки "Современник".Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый год 2019 в Волгограде: полная программа праздника

Все новогодние представления, спектакли концерты: елки для детей и взрослых в Волгограде и Волжском полный путеводитель [что, где, когда, почем]

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В этом году число жителей Волгограда наконец-то выросло
В Волгограде разыскивают пропавшую без вести девушку-инвалида
Как платить за вывоз мусора волгоградцам расскажут на семинарах
Не выдержала и два года: улица 40 лет ВЛКСМ в Волгограде покрылась ямами после ремонта
В режиме готовности: бороться со снегопадом на волгоградские трассы выйдут 160 спецмашин
За год зарплаты волгоградцев выросли почти на десять процентов
Астраханцу, взявшему в заложницы 13-летнюю падчерицу, дали восемь лет «строгача»
Волгоградские спасатели и пожарные подвели итоги года
Волгоградским судьям с нового года поднимут зарплаты
Бюджет Волгограда 2019: 1,3 миллиарда на дороги, 13 миллионов на дворы и 2 миллиона на мэра
В волгоградской полиции сменились сразу два руководителя отделов
Под Волгоградом вместе с деревянным домом сгорели два человека
Полиция Волгограда ищет очевидцев аварии с тремя погибшими
За год природные парки Волгоградской области посетили 18 тысяч туристов
10-летний ребенок попал под колеса иномарки в Камышине
Депутаты увеличили волгоградцам штрафы за костры в жару
Волгоградцам советуют договариваться с Дедом Морозом письменно
Под Волгоградом в горящем бараке чуть не погиб мужчина
В Волгоградской области самые большие долги по зарплате в ЮФО
Под Волгоградом иномарка виляла по дороге, пока не рухнула в овраг
В волгоградских поликлиниках создадут зональные онкоцентры
Волгоградцы тратят на ЖКХ больше, чем на мясо
Новогодний Волжский: звездное небо, светодинамический фонтан и 3D-елка
На волгоградца, спилившего шесть уникальных дубов, завели уголовное дело
Астраханские пограничники поймали азербайджанца-педофила
В Волгограде на проезде Дорожников водитель фуры потерял киоск, который вез
Мельчают: иностранный поклонник выманил у астраханки 18 тысяч рублей