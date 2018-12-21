Ёлка на площади Павших Борцов засияет 3D-гирляндой

В эту пятницу, 21 декабря, главную городскую елку Волгограда на площади Павших Борцов нарядили в новые бусы и шары. Каркас начали монтировать еще неделю назад. Он все тот же. Только сегодня покрытая инеем елочка побледнела и смотрится весьма оригинально. К Новому 2019 году для нее закупили новые украшения – полторы тысячи шаров синего, фиолетового и серебряного цвета, бусы и светодиодные гирлянды. Новинкой станет 3D- гирлянда, которая позволяет создать шестьдесят светодинамических эффектов. Вскоре она уже будет создавать новогоднее настроение.

У елки в этом году новые бусы.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Собирают 20-метровую елку уже вторую неделю.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Как сообщает «КП-Волгоград», украшают главный символ новогоднего праздника при помощи автовышек. Рядом уже установили терем, где разместится резиденция Деда Мороза, светодиодные фигуры камина и кота, которые в прошлом году украшали Комсомольский сад. Будут здесь и сапоги-великаны, и огромный елочный шар. Установят и новинки – Крылья Ангела, Снежная королева и Снеговик с санями, ярмарочный городок, светящиеся деревья, а также другие украшения.

На площади размесится резиденция Деда Мороза.Фото: Екатерина СИМОХИНА

До 8 января 2019 площадь Павших Борцов будет главной праздничной площадкой. Парковку здесь закрыли. А для пешеходов и водителей установили временные дорожные знаки. Каждый день на площади будут проходить шоу-программы, детские утренники и праздники (полная программа).

На площади установят целый сказочный городок.Фото: Екатерина СИМОХИНА

На пересечении Аллеи Героев и проспекта имени Ленина установили еще одну новинку - 12-метровую светодиодную елку. В парке «Победа» напротив стадиона стоят цифры 2019, а на островке проспекта Ленина – золотая шароель.

А на пересечении проспекта Ленина и Аллеи Героев нарядили сразу две елочки.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Напротив стадиона еще один символ наступающего года.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Елочки светятся на проспекте у остановки «Современник». Подсветили деревья у Дворца профсоюзов. Завершить праздничное оформление города должны в ближайшие дни.

Сверкают и елки у Дворца профсоюзов.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Елочки украсили проспект у остановки "Современник".Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

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