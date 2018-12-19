2018-12-21T15:10:11+03:00
Авто

Волгоградцев приглашают на праздничное мероприятие «Новый год со SKODA»

Праздник приоткроет для посетителей ДЦ «Волга-Раст-Октава» двери в настоящую чешскую сказку
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Новый Год — один из самых ярких и любимых праздников в году! В каждой стране есть свои традиции и истории, связанные с этой волшебной датой. В каждой семье есть свои легенды, передающиеся из поколения в поколение.

ŠKODA — это большая семья, и этот Новый Год приоткроет для посетителей ДЦ «Волга-Раст-Октава» двери в настоящую чешскую сказку, полную ярких моментов и незабываемых событий, старинных традиций и удивительных обычаев!

22 декабря 2018 года в 12.00 приглашаем Вас и ваших детей на праздничное мероприятие «Новый год со ŠKODA».

Вас ждут:

- Мастер-классы по изготовлению новогодней игрушки;

- Мастер класс по декору имбирного печенья;

- Мастер - класс по изготовлению новогоднего саше;

- Детский аквагримм;

- Герои чешских сказок Святой Микулаш, Ангел и Черт приоткроют двери в удивительный мир Чехии для всех присутствующих;

- Вкусные угощения.

Мероприятие состоится по адресу: г. Волгоград, ул. К. Либкнехта, 19а, ДЦ «ŠKODA».

Компания «Волга-Раст-Октава» поздравляет Вас с наступающим Новым годом и Рождеством и приглашает с новыми впечатлениями встретить 2019 год вместе со ŠKODA!

Добро пожаловать в сказочный мир Чехии!

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