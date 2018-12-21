Световые фигуры от волгоградских производителей украсят Потсдам, Латвию и Канарские острова

Говорят, что Волгоград - город контрастов. Но наш миллионник - это в первую очередь люди. Творческие, целеустремленные, ищущие. А еще бытует мнение, что вести бизнес в наше время достаточно тяжело. Есть в этом правда. Однако, если производимая продукция не имеет явных конкурентов, это и есть та самая искомая ниша индивидуальности и высокого профессионализма.

Знакомьтесь. В Волгограде с 2011 года работает производственная компания «Сад Радости», Волгоградский завод декора. Это многопрофильное производство с хорошим, дружным коллективом и молодым, предприимчивым директором. Директор - девушка, что вдвойне приятно.

Светодиодный олень, г.Сызрань. Фото: Сад Радости

- Мы изготавливаем световые фигуры любой сложности,- рассказывает директор «Сада радости» Ольга Ермаченко. - Парковые фигуры, декор для торговых центров, скульптуры под бронзу, фигуры для детских парков из стеклопластика, садовые светящиеся фигуры из полимера, декоративные ландшафтные светильники и многое другое. По световым фигурам наша компания является экспортным производителем. Наша гордость- ажурные фигуры из металла. Их нельзя спутать: фигуры делаются путем холодной ковки. Красивый ажур смотрится без свечения в дневное время! А также создает сказочную атмосферу ночью. Кованные светящиеся фигуры – это залог красоты и долгосрочности. Клиенты это понимают, а мы выполняем свои задачи четко, часто по эскизам заказчика и даже фотографиям!

Эльфаро, г.Волжский. Фото: Сад Радости

Карета для золушки. Татарстан. Фото: Сад Радости

На производстве работают лучшие художники и инженеры. Над каждой световой фигурой трудится целый отряд специалистов. Зачастую заказы бывают настолько индивидуальными, что приходится искать новые пути и решения. Например, клиент захотел сделать для собственного дома световую фигуру собаки. Собственного йоркширского терьера. По фото! Задача была исполнена профессионально. Вся семья, включая домашнего любимца, осталась довольна. Заказчик из Магнитогорска прислал фото настоящих бодающихся оленей: «Надо сделать точь-в-точь!» Сделали. Клиент был в восторге. Поступали заказы из цирков, театров, рок клубов и даже из Планеты «Голливуд» в Европе. «Сад радости» и его продукцию чаще всего замечают в инстаграмме, где есть возможность общаться и принимать заказы со всего мира.

Бодающиеся олени. Магнитогорск. Фото: Сад Радости

С производством долгосрочно работает Белоруссия, Казахстан, Молдавия и другие бывшие республики Союза. Вы только представьте! Наших волгоградских производителей ценят и любят во всех уголках необъятной Родины и за ее пределами. Прибалтика уже оценила качество световых фигур «Сада радости». Эстония закупила целую партию новогоднего ажурного ассортимента! Латвия готовится принять продукцию. В прошлом году волгоградский завод декора украсил своими фигурами международный аэропорт Пулково. В этом году волгоградские световые фигуры также будут встречать своих гостей в Питере.

Парки Московской области. Фото: Сад Радости

- В эти дни отгружаем световые фигуры для администрации Элисты и Астрахани,- продолжает Ольга Ермаченко,- сейчас согласовываем поставки световых фигур в Потсдам, Германию. Пришел заказ с Канарских островов! Увидели наши работы и даже написали, что гораздо интереснее и качественнее, чем их предыдущие заказы из Испании, с материка. Как же это приятно! На Тенерифе известный русский рок-бар хочет заказать нам светящиеся барабанные установки. Сейчас много работы. Нас второй год выбирает служба охраны российской федерации. Стараемся и не отказываемся даже от самых сложных заказов, поскольку любим свою работу и живем своим «искусством» восхищать людей и создавать им праздник.

Световые фигуры в Мега Нижний Новгород. Фото: Сад Радости

В планах волгоградского завода декора идти дальше в Европу, раз так уж нравятся наши волгоградские фигуры. Компания «Сад радости» была на выставке во Франкфурте (международная выставка светового декора "Сhristmasworld ") и специалисты поняли, что волгоградские мастера на голову круче, чем то, что представлено в Европе.

Международный аэропорт Пулково. Фото: Сад Радости

Так, что, наш город может быть горд за свой «Сад радости». Это наши производители, наши родные специалисты, художники, ковщики и инженеры. Это наша Ольга Ермаченко со своей командой. Обычная мама двух детей и любящая жена, которая просто качественно, ответственно и смело выполняет свою работу.

Так и хочется сказать: «Знай наших! Нам есть, чем гордиться!».

Собака. Частный заказ. Фото: Сад Радости

Световые олени в Москве. Фото: Сад Радости

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