Лучший итог года 2018 – ВолгГМУ в числе лидирующих вузов

«Дорогие волгоградцы, жители и гости региона, коллеги, друзья!

От всей души поздравляю вас с наступающим новым годом! Пусть он принесет вам добрые вести и позитивные перемены! Желаю вам мира, счастья, добра, душевной теплоты, уюта в доме, признания заслуг и всегда крепкого здоровья!

Фото из архива ВолгГМУ.

Традиционно в конце года принято подводить его итоги. Много успехов достигнуто нашим университетом. Он опять вошёл в сотню лучших вузов Российской Федерации. У нас работает замечательный физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, в том числе для детей инвалидов. Мы со студентами-волонтёрами принимали активное участие в подготовке и проведении Чемпионата мира по футболу в Волгограде и получили за это награды. И, наконец, прошёл ровно год, как мы построили Научный Центр инновационных лекарственных средств, который уже имеет первые успешные результаты. Один из разработанных препаратов прошёл все циклы доклинических исследований и без замечаний допущен к клиническим испытаниям…»

В. И. Петров, ректор ВолгГМУ, академик РАН, почетный гражданин города-героя Волгограда.

НАГРАДЫ ВУЗА И СОТРУДНИКОВ ВОЛГГМУ

Медуниверситет признан лучшей организацией региона, а проректор вуза – лучшим менеджером. Звания «Лучшей организации» вуз удостоен за огромную проделанную работу в течение предыдущих лет, которая вылилась в ряд высоких показателей в 2017 году. Что и было отмечено Обладминистрацией. В числе управленцев, получивших диплом лучшего менеджера, - проректор по социально-экономическим вопросам ВолгГМУ, д.м.н., доцент А.Н. Акинчиц.

Фото из архива ВолгГМУ.

Почётной грамотой губернатора Волгоградской области за высокие профессиональные достижения в системе здравоохранения региона награждены завкафедрой факультетской хирургии с курсами эндоскопии и эндоскопической хирургии ФУВ, сердечно-сосудистой хирургии ФУВ, д.м.н., профессор А. Г. Бебуришвили и завкафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии, д.м.н., профессор А.А. Воробьев, которому совсем недавно было присвоено звание Заслуженного деятеля науки Российской Федерации.

Фото из архива ВолгГМУ.

Дипломы и сертификаты победителей конкурса на предоставление научных грантов от региона получили: лауреаты премии Волгоградской области в сфере науки и техники завкафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии ВолгГМУ, д.м.н., проф.А.А. Воробьев и старший научный сотрудник лаборатории моделирования патологии Волгоградского медицинского научного центра, к.м.н. Ф.А. Андрющенко - за работу ЭКЗАР 34 – Волгоградской системы абилитации и реабилитации; завкафедрой философии, биоэтики и права с курсом социологии медицины ВолгГМУ, д.ф.н., д.ю.н., ЗДН РФ проф.Н.Н. Седова - за учебник «Биоэтика»; победители регионального конкурса на предоставление государственных научных грантов по проектам, имеющих наибольшую научную и практическую значимость для социально-экономического развития региона: проф. А.А. Воробьев - проект «Волгоградская система «Краниобазис» (представляет новые возможности абилитации и реабилитации); ассистент кафедры кардиологии с функциональной диагностикой ФУВ ВолгГМУ, к.м.н. Д.И. Зенченко - «Оптимизация диагностики апикальной гипертрофической кардиомиопатии и ее осложнений с высоким риском внезапной сердечно-сосудистой смерти у пациентов Волгоградской области»; заведующая кафедры фармацевтической технологии и биотехнологии ВолгГМУ, д.ф.н., доцент О.Г. Струсовская - проект «Получение бальнеологических средств и парафармацевтической продукции на основе минерала бишофит (Волгоградское месторождение)».

Фото из архива ВолгГМУ.

Работники клиник ВолгГМУ поощрены наградами Минздрава России. Сотрудники Клиники № 1: заведующая гинекологическим отделением № 1, врач акушер-гинеколог Л. В. Исаева и заведующий кардиохирургическим отделением, врач сердечно-сосудистый хирург П. В. Мозговой - награждены почётными нагрудными знаками «Отличник здравоохранения». Благодарностью Министра здравоохранения России отмечены 18 работников всех трех клиник ВолгГМУ (многопрофильной клиники № 1, стоматологической поликлиники и клиники семейной медицины).

За активное участие в подготовке и проведении на территории региона футбольных матчей в рамках ЧМ ФИФА 2018 ректору ВолгГМУ академику РАН В. И. Петрову вручен памятный знак губернатора Волгоградской области «За участие в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года в Волгоградской области».

ДОСТИЖЕНИЯ И УСПЕХИ УЧЕНЫХ ВОЛГГМУ

Одно из главных достижений 2018 года для Волгоградского медуниверситета – это начало работы Научного центра инновационных лекарственных средств (НЦИЛС), разрешение на ввод которого было получено в самом конце 2017-го. Более полугода ушло на установку, подготовку к пуску и настройку оборудования. К осени на базе НЦИЛС уже шли полноценные исследования новых лекарственных средств. А с сентября 2018 года начался и образовательный процесс. Совсем недавно в НЦИЛС ВолгГМУ волгоградские фармакологи завершили полный цикл доклинических исследований по созданию нового антиагрегантного препарата для инфузий. На сегодняшний день разработанный препарат принят Научным центром экспертизы средств медицинского применения Минздрава России без замечаний и допущен к первой фазе клинических испытаний. Это значимое достижение и первый успех для НЦИЛС, только-только начавшего свою деятельность.

Фото из архива ВолгГМУ.

Значимые события для ученых вуза и университета - это получение грантов и патентов. Грантовая поддержка исследований была из разных источников, но сегодня хочется подвести рассказать о внедрениях. Всего в этом году в ВолгГМУ получено 37 патентов. Одной из успешных и перспективных разработок стал экзоскелет нижней челюсти (ЭНЧ). Над изобретением работал авторский коллектив, возглавляемый завкафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии ВолгГМУ, профессором А.А. Воробьевым, деканом стоматологического факультета, завкафедрой пропедевтики стоматологических заболеваний ВолгГМУ, д.м.н. Д.В.Михальченко и завкафедрой хирургической стоматологии и ЧЛХ, д.м.н., профессором Е.В.Фомичевым. Прототипом, ЭНЧ послужил разработанный на базе кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии ВолгГМУ и Волгоградского медицинского научного центра уже известный экзоскелет верхней конечности «ЭКЗАР», который помог многим пациентам обрести радость движения.

Напомним, что первый положительный опыт применения экзоскелета ЭКЗАР-34, был представлен в 2015 году. С тех пор команда ученых продолжала работу. За три года изготовлено 28 различных вариантов экзоскелета. Среди них конструкции и для взрослых, и для детей. Разные диагнозы, разные клинические случаи. Конечно, за это время экзоскелет несколько видоизменялся и совершенствовался. И, вообще, по сути, каждый из ЭКЗАРов - это в большей степени штучное изделие, изготовленное персонально для отдельного пациента, учитывая диагноз и анатомические особенности больного. Изначально предполагалось, что этот экзоскелет будет использоваться только детьми. Сегодняшние же реалии таковы, что ЭКЗАР помогает уже и взрослым пациентам. Причем слава об этом устройстве разлетелась не только по всей России, но и дошла до заграницы. В 2017 году один из пациентов уехал со своей версией ЭКЗАРа в Германию. В середине апреля 2018 года за своим экзоскелетом приезжал 7-летний мальчик из Латвии.

НАШИ КЛАССНЫЕ СТУДЕНТЫ!

Мы гордимся нашими студентами, заслуги которых признаны на самых высоких уровнях с присвоением им персональных и именных стипендий Президента России, Правительства РФ, Губернатора Волгоградской области и города-героя Волгограда. Наши ребята становились победителями и призерами различных мероприятий (конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований, интеллектуальных игр и викторин), выигрывали гранты, демонстрируя свою активность.

Фото из архива ВолгГМУ.

Зимой студенческий актив ВолгГМУ провел Всероссийский патриотический форум, на который слетелись участники из вузов разных городов страны. Это было очень масштабное мероприятие, посвященное 75-летию победы в Сталинградской битве.

Студенты ВолгГМУ стали участниками волонтерского движения в подготовке к чемпионату мира по футболу. Они работали в клиниках и на площадках проведения мероприятий ФИФА.

Фото из архива ВолгГМУ.

Знаковое научное событие для молодежи вуза прошло летом на базе оздоровительно-спортивного лагеря ВолгГМУ. На Всероссийский молодежный образовательный форум социально-инновационного развития «ПРОЕКТОРИУМ–2018» съехалось более сотни участников из медицинских и фармацевтических вузов нашей страны. На мероприятии побывали ректор ВолгГМУ академик В. И. Петров и проректоры вуза. Форумчане не только смогли блеснуть своим интеллектом, поучаствовать в конкурсах, но и с пользой для здоровья отдохнуть на природу Волго-Ахтубинской поймы.

ВОЛГГМУ В РЕЙТИНГАХ И КОНКУРСАХ

На IX Всероссийском конкурсе образовательных организаций высшего образования Минздрава России на звание «ВУЗ здорового образа жизни» ВолгГМУ стал серебряным призёром.

На Волгоградском образовательном форуме работал экспозиционный стенд Волгоградского государственного университета на площадке XIV специализированной выставки «Образование – 2018» во Дворце спорта. Также ВолгГМУ принимал участие и в деловой программе с интерактивным семинаром, на котором представители вуза рассказали о направлениях подготовки университета, о работе школы «Юный медик ВолгГМУ» и др. В результате активного участия Волгоградского медуниверситета в мероприятиях форума ВолгГМУ стал победителем конкурса в трех номинациях: «Экспорт образования», «Цифровая образовательная среда» и «Вуза как центры инноваций».

Фото из архива ВолгГМУ.

В результате Всероссийского конкурса общественного признания в сфере науки, просвещения и образования «Наследие Макаренко», ВолгГМУ включен в реестр «Лидер образования 2017/2018 учебный год».

В результате обработки анкет российских вузов – участников международного рейтинга высших учебных заведений ARES-2018 ВолгГМУ в этом году вновь внесен в категорию «ВВ+» (Good quality performance), что подтверждает «надежное качество преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников работодателями».

И завершается этот год для Медуниверситета приятной новостью для всего коллектива – ВолгГМУ признан самым востребованным вузом в Волгограде и включен в пятерку лидеров среди медицинских вузов страны. Итоги рейтинга.

На правах рекламы.