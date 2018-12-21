За 10 лет деятельности Росреестра изменения в законодательстве существенно упростили процедуру регистрации прав

5 декабря 2018 года исполнилось 20 лет со дня начала регистрационной деятельности на территории Волгоградской области. С момента образования ведомства, исполняющего функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, его наименование менялось трижды: Волгоградское областное регистрационное управление, Главное управление Федеральной регистрационной службы по Волгоградской области и с 2008 года – Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области.

На вопросы о работе ведомства сегодня отвечает его руководитель Алексей Абрамов.

- Алексей Валерьевич, какие виды государственных услуг на сегодняшний день оказывает ваше ведомство?

- Если говорить об основных государственных услугах Росреестра, которые оказывает наше Управление, - это регистрация прав на объекты недвижимости: земельные участки, дома, квартиры и

т. д., и кадастровый учет данных объектов. В действительности услуг Росреестра, оказываемых Управлением, намного больше.

- За последний год в законодательстве о недвижимости произошло много изменений. Можете рассказать подробнее об этом?

- В первую очередь, это ввод новых электронных услуг и сервисов Росреестра. На сегодняшний день их общее количество составляет более 20.

Наиболее популярные у заявителей - получение сведений ЕГРН, проверка исполнения запроса (заявления), выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта.

С 1 июля текущего года в законодательство внесено еще одно важное изменение. Оно касается ипотеки – утвержден такой вид документа, как электронная закладная. Это не значит, что закладные в бумажном виде отменены. Заемщику предоставляется выбор: оформить закладную в электронном или бумажном виде.

- Означает ли это, что в скором времени рынок недвижимости станет полностью электронным?

- Конечной целью, согласно «дорожной карте», утвержденной в декабре 2012 года Правительством, является минимизация бумажного документооборота, т. е. перевод услуг преимущественно в электронный вид, и поэтому мы к этому стремимся.

- К вопросу о переводе услуг в электронный вид: как вы можете прокомментировать ситуацию с недавним увеличением сроков государственной регистрации?

- К сожалению, имело место временное увеличение сроков в связи со сбоем во ФГИС ЕГРН, случившемся в августе этого года. В настоящее время сроки оказания государственных услуг в целом соблюдаются.

- Еще один вопрос, волнующий, пожалуй, большую часть граждан. Что ждет дачников с 2019 года?

- С начала 2019 года в связи с вступлением в силу Федерального закона № 217-ФЗ от 29.07.2017 года понятия «дачные участки», «дачные домики» и «дачные некоммерческие товарищества» в действующем законодательстве перестанут существовать.

Согласно новому закону, если у земельного участка установлен вид разрешенного использования «дачный земельный участок», «для ведения дачного хозяйства» или «для дачного строительства», то участок будет официально признан садовым.

Собственники могут не беспокоиться по поводу замены имеющихся у них на руках документов. Менять ранее выданные документы не нужно. В силу переходных положений закона виды разрешенного использования, отнесенные к садовым и дачным земельным участкам, содержащиеся в ЕГРН, будут считаться равнозначными.

В завершение мне хотелось бы поздравить жителей нашего региона с наступающим новым, 2019 годом! Благополучия и крепкого здоровья вам и вашим близким!