Волшебное путешествие в новогоднюю сказку

Цирк - это всегда место чудес. Но цирк перед новым годом – это большое волшебство, которое чувствуют и взрослые и дети. Чтобы подарить волгоградцам сказку, вместе собрались артисты Росгосцирка, «Московского цирка Никулина» и «Национального цирка Кении». Получилось ярко, празднично и феерично.

Вместе со Снеговиком и Снегурочкой зрители отравляются на поиски магического кристалла. Без него не будет Нового года и новогодней елки.

На катате артисты создавали волшебство.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Зрители становятся участниками большого путешествия. Первое из них – к хозяину тайги. И сразу начинаются чудеса: спутница царевича невероятным образом меняет наряды за секунду, вызывая зависть у всех зрительниц от мала до велика. Ну а медведи катаются на самокате, играют в футбол, исполняют акробатические трюки и даже устраивают танцы. Кстати, на этом представлении дебютировал шестимесячный медвежонок, и заслужил не меньше аплодисментов, чем его старшие сородичи. Руководит этим номером и всем представлением потомственный цирковой артист Ренат Касеев. Именно он за очень короткий срок сумел собрать лучших артистов для этого представления и сделать парад великолепных номеров.

Зрители попадут в царство восточного шейха.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Один из них - царство шейха. Мощные верблюды, на которых, кстати, можно покататься в перерыве, кенийские красавицы, страус, гиена, и даже крокодил. Экзотический мир, на который есть возможность полюбоваться.

Еще одна остановка за магическим кристаллом – царство птиц. Даже суровые папы с замиранием сердца следили, как артисты выполняют сложнейшие трюки на тонком канате. Пирамиды, перевороты на голове у эквилибриста, номер на серебряном шаре. Награда за риск и красоту – овации зрителей.

Свою долю аплодисментов заслужили и животные: собаки верхом на верблюде, преодолевающая препятствие лама, дрессированная канадская пума, игривые пони и даже петух.

Медведь стал на время пожарным.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Есть в этой сказке и злодеи. Но Баба-Яга – бывшая мисс-Волгоград- 80 – вызывает только смех и радость. Хотя именно она с помощниками крадет кристаллы и устраивает всем гадости. Но отличный юмор, участие в номерах зрителей, делает ее любимым персонажем этого путешествия. Как и положено в сказках, благодаря доброму отношению она исправляется и обещает забыть про пакости.

Под маской злодейки скрывается комик Марио, для которого амплуа злодеев привычно.

- В Волгограде очень теплая отзывчивая публика: бываю с гастролями в разных городах, в том числе и в европейских. Я веселю детей, а смеются и взрослые. Цирк возвращает нас к детству, к незабываемым ощущениями счастья. Этим он и ценен, - говорит артист.

Заканчивают представление сами зрители. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой они зажигают огоньки на елке. И детвора отправляется прямо на арену танцевать и водить хороводы. Кстати, в антракте детвора получила новогодние подарки от сказочных героев.

- Для нас самое главное - благодарность зрителей, улыбки детей, удивление и восхищения в их глазах. Для этого и работают все артисты, - говорит Ренат Касеев. - Ну а новогоднее представление особенное, потому что должно подарить ощущение сказки на весь год.

У артистов это получилось замечательно, приходите убедиться.