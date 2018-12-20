Горячие обеды и шведский стол: в Волгограде обсудили вопросы организации школьного питания

Вопросы организации школьного питания в Волгограде обсудили представители образования, Роспотребнадзора и общественности. Специалисты подвели итоги 2018 года и рассказали о планах на ближайшую перспективу.

- Вопрос организации горячего питания для школьников - это вопрос их здоровья на всю жизнь, - отметила начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Лидия Павлова. - Полноценное сбалансированное питание необходимо для развития ребенка, профилактики различных заболеваний, повышения работоспособности.

Фото: Алина Фетисова.

Специалисты отметили, что фаст-фуд, перекусы всухомятку и сладкие завтраки плохо влияют на растущий организм. Поэтому важно работать не только с детьми, но и с родителями. Ведь именно в семье закладываются принципы пищевого поведения.

По данным Роспотребнадзора, 80% заболеваний детей сегодня так или иначе связаны с неправильным питанием. Ишемическая болезнь сердца, гипертония, заболевания органов пищеварения, ожирение – это далеко не полный перечень возможных последствий. Поэтому так важно организовать полноценное горячее питание в школе.

Как отметила начальник отдела общего и дополнительного образования департамента по образованию администрации Волгограда Галина Орехова, на сегодняшний день 74% школьников обеспечены горячим питанием. Тем не менее, этого недостаточно.

- По инициативе губернатора Андрея Бочарова в социальный кодекс Волгоградской области были внесены изменения. С 1 января 2019 года все первоклассники будут кушать в школе бесплатно, - отметил директор ГКУ «Центр развития и организационно-аналитического сопровождения образования Волгоградской области» Дмитрий Орехов. - Горячим питанием будут обеспечены около 120 тысяч школьников Волгоградской области.

Следит за качеством школьного питания не только Роспотребнадзор, но и общественные организации. И тут контроль не менее строгий. «Профессионалы социального питания» общаются с родителями и с операторами питания, устраивают неожиданные проверки и дегустации для родителей, вносят предложения по совершенствованию организации питания и меню.

- На сегодняшний день в пяти районах Волгограда реализуется проект по внедрению полуфабрикатов в пищеблоки столовых. Овощи привозят в школы уже очищенные и упакованные в вакуумную тару. В дальнейшем они будут уже порезаны кубиками, соломкой или ломтиками, - поясняет заместитель руководителя МОО «Профессионального социального питания» Светлана Мамонтова. - Пока это эксперимент. Но он уже позволил поварам высвободить время для других дел.

Фото: Алина Фетисова.

Еще одна новинка, которую собираются внедрить в школьных столовых Волгограда – шведский стол. По словам общественников, главная задача операторов питания – сделать обеды не только вкусными и полезными, но и разнообразными. Чтобы у школьника была возможность выбора из, например, трех первых блюд, трех горячих и трех гарниров. Это может привлечь детей в столовую и на сторону здорового питания. Сейчас такую возможность обсуждают с надзорными органами.

Пока же школьников просят заполнять анкеты и таким образом корректируют меню, чтобы исключить из него непопулярные блюда и включить как можно больше тех, что будут школьникам по душе. Устраивают конкурсы, например, на самую чистую тарелку.

Фото: «Профессионалы социального питания».

Цель акции «Чистая тарелка» - увидеть, насколько нравятся приготовленные блюда ученикам, что называется «из первых уст». Общественники приходят в школьные столовые и смотрят, сколько еды оставляют на тарелках, а также оценивают вкусовые качества блюд. Чем больше чистых тарелок, тем лучше. Еще один конкурс – «Поймай Звезду».

- Мы замахнулись на мишленовскую систему оценки школьных столовых. 34 школы участвовало в конкурсе, сейчас к пятому этапу подошли 13 школ, а победителями станут по одной из каждого района. Оценивали и работу поваров, и работу школы, и детей с родителями, - рассказала заместитель руководителя по связям с общественностью МОО «Профессионалы социального питания» Алла Порхун. - Мы даже не ожидали, что будет такой масштаб и так много эмоций.

Фото: Алина Фетисова.

А для родителей работает «горячая линия» общественной организации «Профессионалы социального питания»: 8-909-377-30-43. Каждый может сообщить о проблемах и внести свои предложения по организации питания в школе.

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