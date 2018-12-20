Юная волжанка стала участницей телешоу «Ты супер!»

Совсем скоро на телеканале НТВ стартует новый сезон всеми любимого проекта «Ты супер!», в котором принимают участие дети, оставшиеся без попечения родителей. И снова среди участников мы увидим и нашу землячку. В этом году отборочный этап телепроекта с успехом преодолела удивительная девушка из города Волжский по имени Луна.

Луна Самсонова учится в 8-м классе школы №10, а параллельно уже седьмой год занимается вокалом в музыкальной школе № 1 Волжского, которую окончит через полгода. Воспитывает девчонку воспитывают прабабушка Алла Петровна Самсонова и бабушка Наталья Николаевна Верховых.

Осенью девушка заявилась на проект.

- Обработав заявку, жюри предложило волжанке пройти ряд творческих испытаний, с которыми она успешно справилась. Сейчас в Волжский приехала съёмочная группа телеканала «НТВ», чтобы подготовить сюжет о талантливой девушке, - рассказывают «КП-Волгоград» в администрации Волжского. - Луна выступит на федеральном уровне с двумя песнями.

fuckedyou6996 15-летняя волжанка по имени Луна уже 7 лет занимается вокалом и выступает

В администрации также рассказали, что хотя девочке всего 15 лет, она увлекается эстрадным вокалом, изобразительным искусством, играет на фортепиано и скрипке. Она уже не единожды становилась победителем и призёром творческих конкурсов самого разного уровня, любит много читать. Девочка регулярно выступает на различных мероприятиях: фестивалях, танцевальных марафонах, а также посещает с концертами социальные учреждения и детские организации.

Напомним, в прошлом году на этом телепроекте засветился еще один волжанин - 15-летний Виктор Борисов. Мальчишка покорил зрителей и жюри, и смог дойти до полуфинала. Совсем чуть-чуть ему не хватило до победы.