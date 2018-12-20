Владимир Путин обсудит с Минобороны возможность восстановления военного училища на базе Качинского

Сегодня 20 декабря в Москве проходит большая пресс-конференция Владимира Путина. Одним из первых свой вопрос президенту задал председатель Общественной палаты города Волгорада, директор МАУ «Информационное агентство Волгограда» Евгений Князев. Волгоградца интересовала судьба Качинского училища.

- В этом году мы отмечали 75-летие Cталинградской битвы, Вы посчитали, что это будет федеральный праздник. Мы вам за это признательны. Мы провели чемпионат мира по футболу. Наш регион начал дышать, развиваться. Много необходимо сделать, про экономику, думаю, будет еще сказано. Но большая просьба волгоградцев: в 1998 году у нас было расформировано Качинское училище. С огромной историей. В 1910 году царицынским указом оно было создано. Мы им очень гордились, гордимся и хотим гордиться дальше, чтобы традиции военные не умирали. И просим вас подумать об этом.

- В каком году расформировано?

- В 98 году.

- Сейчас уже 2018. Двадцать лет назад, - ответил Владимир Путин. - Не понимаю, что там сейчас осталось от этого училища. Действительно вы правы, это легендарное училище. Но министерство обороны Российской федерации ведет подготовку кадров в зависимости от потребности в этих самых кадрах. Поэтому нужно посмотреть, что можно с этим делать. Чтобы не только память, но и оставшиеся традиции не были утрачены. Я посоветуюсь обязательно с Минобороны.

Как позже признался Евгений Князев, он немного переволновался и не закончил свой вопрос.

- Я сам выпускник суворовского училища. И очень хотел бы, чтобы в Волгограде было военное образовательное учреждение, продолжающее традиции патриотического воспитания. Создать в Волгограде суворовское училище на базе Качи, тем самым продолжив славные традиции - вот о чем я хотел попросить Президента.

Так выглядела территория Качинского училища в 2007 году.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Кстати, этот вопрос поднимается уже не первый раз. В 2014 году о возможном восстановлении Качинского высшего военного училища летчиков заговорили в ОНФ. Конечно, после многочисленных обращений со стороны волгоградцев. С этой же просьбой к Владимиру Путину обращались на «прямой линии». Волгоградские депутаты должны были подготовить для ОНФ обоснование – есть ли необходимость возвращать городу это учебное заведение.

Как тогда говорил знаменитый «качинец», в то время депутат гордумы Волгограда Сергей Забеднов, как вариант можно было бы создать в Волгограде центральную базу Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков. Ну или открыть под именем легендарной Качи кадетский корпус или училище по типу суворовского.

Сегодня, после вопроса на пресс-конференции Владимира Путина, "КП-Волгоград" снова дозвонилась до Сергея Забеднова. Узнать, сдвинулось ли что-то с мертвой точки.

- Имя Качинского училища нужно возрождать - считает летчик, выпускник Качи, председатель Регионального отделения ДОСААФ России Волгоградской области Сергей Забеднов. – Я не верю ни в какие случайности. И то, что этот вопрос прозвучал третьим на пресс-конференции президента, говорит о том, что все это вполне реально. Наша задача – вернуть имя самого старинного училища. Нас сегодня зажимают санкциями, оказывают на нас давления. Поэтому мы должны опираться на нашу историю, на наших героев. Речь может идти о переименовании училища в Краснодаре и создания у нас базы Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. Кстати, когда 2 февраля 2018 года на 75-летие победы в Сталинграде к нам приезжал Владимир Путин, председатель Волгоградского областного совета ветеранов Сергей Назаров обращался к нему по поводу училища суворовского типа или хотя бы кадетского корпуса. Это мы рассматривали, как один из вариантов.

Сегодня в том месте, где базировалось качинское училище, расположены общежития, казармы, столовые мотострелков, здесь же сейчас живут военнослужащие Роты почетного караула.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Евгений ХЛУДНЕВ, подполковник запаса, выпускник Качинского высшего военного училища 1991 года:

- Каждый год, когда мы собираемся выпускниками, поднимается тема, что было бы здорово донести до президента нашу боль – закрытие Качинского училища. И здорово, что это прозвучало сегодня.

Сейчас от Качинского училища практически ничего не осталось. Нет той инфраструктуры, которая необходима для работы летного учреждения. Но все можно восстановить. Было бы желание. Каждый выпускник, думаю, готов содействовать этому. Многие смогут и преподавать. Наше училище было уникальным своими традициями. Курсанты принимали присягу на Мамаевом кургане, на святой земле. По себе знаю, насколько сильно это влияет на дальнейшее развитие офицеров, на их представление о долге и о Родине. Все военная и гражданская авиация в стране родом с Качинского училища. Среди его выпускников 350 героев СССР. И 1998 год для нас стал роковым. Во время экономического кризиса военное руководство варварским способом просто училище закрыло. Не нашлось на высоком уровне людей, которые смогли бы объяснить всю важность и значение этой летной школы. Рады, что это произошло сейчас.

Сейчас там живут военнослужащие.

СПРАВКА "КП"

Свою историю Качинское высшее авиационное училище ведет с 1910 года. И изначально было основано в 20 километрах от Севастополя, возле речки Качи. Первый выпуск летчиков состоялся еще 26 октября 1911 года в присутствии Николая II. Училище готовило военных летчиков, знания и навыки которых пригодились и в Первой мировой войне, и во Второй. В 1941 году школу перевели в Саратовскую область, а филиал ее расположился в Палласовке Сталинградской области. В 1954 году училище перенесли в Сталинград. Будущие летчики занимались на аэродромах в Бекетовке, Камышине, Котельниково и Морозовске.

Ликвидировали Качу в 1998 году. Тогда в Минобороны пришли к выводу, что стране столько военных летчиков не нужно. Выбирали, какое оставить – Армавирское или Качинское. В итоге оставили Армавирское.