2018-12-19T12:05:13+03:00
Экономика

С Днем энергетика и Новым годом!

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День энергетика - праздник работника незаменимого труда. Благодаря энергетикам людям доступны самые важные блага цивилизации - тепло- и электроэнергия! В День энергетика хотим поздравить Вас, поблагодарить за слаженную работу, благодаря которой не страшны никакие морозы. Желаем, чтобы в вашей жизни загорались и искрились счастливые мгновения, а удача и хорошее настроение согревали вас в любую погоду и освещали ровный путь в любой день!

Счастья Вам и успехов в деле покорения энергий!

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Надежность и безопасность энергетики обеспечивают совместно с сотрудниками Ростехнадзора, которых мы поздравляем с их профессиональным праздником. Пусть Ваш богатый опыт, высокая квалификация, ответственность и впредь будут залогом безопасности на производстве! Желаем Вам здоровья, счастья, стабильности и уверенности в завтрашнем дне!

С уважением, директор Ткачев С. А. и коллектив ООО «СтройПромЭкспертиза»

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