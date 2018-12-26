Снегопады в Волгоградеской области: аэропорт возобновил работу, а трасса еще закрыта для фур

ТРАССА ЗАКРЫТА

Волгоградскую область в очередной раз накрыли снегопады. Температура балансирует от минуса к плюсу. На дорогах каша, в ботинках вода. Сложней всего сейчас водителям дальнобойщикам. Для них закрыли один из участков трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград». Транзиту не проехать с 325 по 375 километр в пределах Саратовского и Красноармейского районов Саратовской области. На участке дежурят сотрудники ГИБДД, МЧС. Легковушки хоть и пропускают, но водителям советуют переждать непогоду на официальных стоянках, где можно согреться. Дорогу убирают 60 спецмашин. Пригнали технику и на территорию Волгоградской области. Трассу чистят, но наметы все равно есть.

Непростая обстановка и на остальных направления. Заносы есть и в сторону Котельниково и на автодороге «Каспий».

Дорожная обстановка в самом Волгограде тоже не самая приятная для водителей и для пешеходов. Машины и люди вязнут в каше, хотя снега выпало всего 15 сантиметров. Но как заявили в мэрии, это промежуточный результат работы дорожников.

- Согласно технологии реагенты равномерно распределяются по заснеженной или обледенелой поверхности. Вступая в химическую реакцию с наледью или снегом, реагент растапливает их, образуя снежную кашицу. После этого по обработанным реагентом участкам проезжают комбинированные дорожные машины, - сообщили "КП-Волгоград" в мэрии.

ВОПРОС РЕБРОМ: ПОЧЕМУ АЭРОПОРТ НЕ РАБОТАЕТ В СНЕГОПАД

Кстати, аэропорт Волгограда сейчас уже работает в штатном режиме. Вечером во вторник задержали на вылет шесть рейсов, и четыре на прилет. В том числе два рейса на Волгоград вынуждены были развернуть в воздухе. Один из Санкт-Петербурга приземлился в Краснодаре, второй из Москвы вынужден был сесть в Ростове-на-Дону. Сейчас оба эти самолета благополучно прибыли в город-герой.

- После реконструкции аэропорту присвоили третью категорию, мы можем отправлять и принимать рейсы и при плохих метеоусловиях, - рассказывает Анастасия Голодова, ведущий специалист по связям с общественностью Волоградского аэропорта. - Но вылет и прилет зависит не только от технических возможностей аэропорта. Есть три составляющие: возможность аэропорта, возможности и характеристики самого самолета и квалификация пилота. Именно человек за штурвалом решает садиться при снегопаде или тумане. Он оценивает обстановку, и он несет ответственность за жизни людей. Мы с вами видим снег и думаем: самолет спокойно может сесть. Но пилот видит не только снег, но и боковой ветер, который может "снести" воздушное судно с полосы при посадке. Поэтому иногда лучше перестраховаться и подождать пару часов, чем рисковать жизнями.

Но не все готовы ждать. Особенно, если спешишь на праздники домой или отправляешься встречать новый год в Париж или Прагу. По данным Гидрометцентра, в ближайшие дни снегопад продолжится, а столбик термометра поползет вниз. 31 декабря в Волгограде ожидается -6 и легкий снежок. Вряд ли этопомешает работе аэропорта. Сильного ветра не обещают.

ВАЖНО

МЧС рекомендует без лишней необходимости не отправляться в путь. Ну а если ехать все же надо, то стоит подготовиться к поездке. Взять с собой телефон, зарядное устройство. Если есть рация, настроить ее на волну дальнобойщиков, по которой оперативно проходит информация о состоянии трасс. Заранее проложите маршрут и остановки.

Если вы застряли и вам нужна помощь, сообщите о ЧП по телефону «101». Ждите помощи. Прогревайте машину раз в час на 10 минут. Ночью держите свет в салоне включенным. Обозначьте свое авто, чтобы оно было заметно издалека. Если на улице мороз, то утеплите все щели имеющимися в машине вещами. Спите по очереди. Если вы один, лучше не спать. Экономьте тепло, еду и воду.