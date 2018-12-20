Предприятие начинается со спецодежды

В повседневной жизни предприятия уделяется большое внимание контролю применения СИЗ сотрудниками предприятия и подрядных организаций. Не только работники, но и гости, посещающие строящийся комбинат, в обязательном порядке переодеваются в спецодежду. Обязанность обеспечивать все пребывающие делегации и гостей СИЗ возложена на административный отдел «ЕвроХим-ВолгаКалия».

Подобрать размеры и подготовить СИЗ к применению входит в число производственных обязанностей специалиста административного отдела Юлии Дуенко. Задача, казалось бы, не сложная, но требующая внимания и творческого подхода. Ведь размеры у всех разные, и тесные или слишком просторные ботинки, например, могут причинить гостю большие неудобства, создать негативные впечатления от посещения комбината. К тому же, выглядеть, даже в СИЗ, все хотят хорошо.

Именно Юлия подбирает подходящие каждому гостю размеры спецодежды, готовит комплекты СИЗ, помогает, например, отрегулировать каску или выбрать нужной формы защитные очки.

Поэтому можно сказать, что в 2018 году посещение Гремячинского ГОКа для 250 гостей начиналось с облачения в СИЗ, которые тщательно подобрала Юлия Дуенко.