На волгоградский «Ротор» в 2019 году потратят 257 миллионов рублей

В конце года принято подводить итоги. В том числе спортивные. Сегодня, 19 декабря, о том, каких же вершин удалось достичь волгоградцам на этом поприще, рассказал начальник облспорткомитета Александр Глинянов. И для начала озвучил несколько цифр:

- Сейчас на регулярной основе спортом в регионе занимается 845 тысяч человек (или 36% всего населения ). В планах эту цифру увеличить до 55%, - говорит Глинянов.

Ради этой цели в области и устраивают всевозможные забеги, соревнования, турниры… А еще строят спортивную инфраструктуру.

- За период с 2015-го по 2018 год в регионе за счет различных программ, проектов, обновили или построили с ноля 62 спортивных объекта. В планах на ближайшие годы: из глобального - возрождение стадиона "Монолит" и Дворца спорта, а в рамках нового федерального проекта «Спорт – норма жизни» в области планируют построить, модернизировать и реконструировать еще 36 физкультурно-спортивных объектов, - заявил собеседник.

ФУТБОЛИСТАМ - ПОЛЯ С ПОДОГРЕВОМ

Вообще на волгоградскую физкультурно-спортивную сферу в 2019 году планируют потратить 812 миллионов рублей. Из них 257 миллионов пойдут на ФК «Ротор».

Предвкушая расспросы журналистов «На что потратят такие немалые средства?», Александр Глинянов сразу разложил все по полочкам: часть суммы пойдет на содержание новой детской школы клуба (37 миллионов) и на молодежный «Ротор-2» (46 миллионов), плюс расходы на стадионы «Трактор», «Пищевик», а еще на аренду «Волгоград Арены» (4,8 миллионов за одну игру команды).

- Говорю сразу: по финансово-хозяйственной деятельности меня ситуация в клубе устраивает сейчас. Да, сегодня результат спортивный не устраивает, но в остальном клуб двигается вперед - появились герб, флаг…, - ответил начальник спорткомитета.

Что касается нового наставника «Ротора» - вопрос, который сегодня волнует всех болельщиков - пока вопрос остается открытый.

- Пока обязанности исполняет Могилевский, он проводит подготовительную работу. Окончательное решение по главному тренеру озвучим позже, - пояснил Глинянов. - Я верю в команду, и уверен: мы все вместе на позитиве выправим ситуацию!

На вопрос, «Почему ни один тренер не смог с «Ротором» добиться поставленных целей?», ответил емко: «Ну, просто не справились. Такое бывает, и не только в спорте».

Еще одну «больную» тему, касающуюся спортивной инфраструктуры Волгограда, затронули на конференции - отсутствие футбольных полей с подогревом:

- Уже весной 2019-го начнут монтировать систему подогрева на стадионе «Зенит» (по федеральной целевой программе), и на стадионе «Пищевик» (где занимается детская школа «Ротора») тоже появится новое искусственное поле с подогревом. На стадионе ВГАФКа, который принадлежит компании Спорт-Ин, также появится подогрев поля. Так что мы двигаемся в этом направлении.

ДВОРЦУ СПОРТА - КАТОК

- Вы знаете, в каком состоянии находится Дворец спорта сегодня. Сейчас там проводят экспертизы, потом на их основе сделают проект. В последствии там будут представлены все виды спорта: будут заниматься и борьбой, и секции гандбола и волейбола. Там в планах поставить и холодильные установки, и сделать там каток. Центр будет многофункциональный. Продолжат ли там выступать с концертами? Если это будет востребовано, приносить прибыль, и не мешать основному предназначению, почему бы и нет.

Если все будет, как задумано, то, дай Бог, в июне во Дворце смогут приступить к занятиям первые группы спортсменов - борцовские, художественной гимнастики…

«РОТОР» - НЕ ТОЛЬКО ФУТБОЛ, НО И РЕГБИ

- Мы развиваем в Волгограде не только футбол, но и другие виды спорта. Без интриг: мы будем развивать регби. Федерация всероссийская согласна нам помогать и уже есть планы по использованию для этих занятий две площадки: стадион Логинова в Волжском и поле ВГАФКа. В этом году уже команда будет заявляться по регби-7 (олимпийский вид спорта). И развиваться регби Волгоградской области будет под флагом «Ротора». Кроме того, мы будем использовать для этого нового игрового вида спорта по сути те же поля.