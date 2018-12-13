Юные участники ансамбля «Улыбка» приглашают на волшебное новогоднее представление

ГБУК «Волгоградская областная филармония» приглашает на волшебное новогоднее представление «Чиполлино и Компания»! Сказка о приключениях отважного и справедливого мальчика-луковки Чиполлино. Ему и его друзьям предстоит пройти немало испытаний, и сделать удивительное открытие о том, что ни власть, ни деньги не заменят богатства души и, что счастье невозможно запретить!

Чиполлетто, Чиполлучча, Чиполлотто, Чиполлоччьо – самые подходящие имена для честной луковой семьи! Зрители отправляются в путешествие по сказочному царству,население которого состоит исключительно из фруктов и овощей. Они живут под жарким итальянским солнцем, усердно трудятся и с удовольствием отдыхают, поют и танцуют, а когда случается горе, помогают друг другу.

Вся история пропитана идеей уважения к личности, которое не имеет отношения ни к деньгам и положению, ни к тому сильный человек или слабый.

Наравне с профессиональными артистами Государственного ансамбля танца «Юг России», юные участники ансамбля «Улыбка» подарят незабываемое хореографическое действо, полное оригинальных постановок, красочных костюмов, волшебной музыки.

Яркое хореографическое представление заставит вас на время забыть о серых буднях и очутиться на одной из многолюдных площадей Италии в солнечный день вместе с героями сказки, где с легкостью и непрекращающимся искрометным юмором затрагиваются извечные темы добра, справедливости, честности и равноправия.

Гостей праздника ждет не только встреча со сказкой, но и традиционный новогодний хоровод у ёлки, где зрители встретятся с Дедом Морозом, Снегурочкой и их сказочными друзьями.

Ждём вас на настоящем карнавале, где любой забудет о проблемах и придастся солнечному настроению, наблюдая за удивительными приключениями героев.

КОГДА

26, 27, 28 декабря 2018г. и 3, 4, 5 января 2019г. Начало 11:00.

ГДЕ

Центральный концертный зал (Волгоградская филармония).

БИЛЕТЫ

Цена билетов от 350 до 600 рублей. Заявки по телефону: 50-69-68.

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