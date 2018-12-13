2018-12-20T10:38:12+03:00
Недвижимость

В 2018 году в Волгограде к системе теплоснабжения присоединят 31 объект

Новые здания подключают к сетям в плановом порядке
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78 новых объектов получили тепло.78 новых объектов получили тепло.Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО
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Подключение к тепловым сетям строящихся в городе зданий «Концессии теплоснабжения» осуществляют в плановом порядке. В этом году компания присоединила к системе централизованного отопления 31 новый объект, для чего построили 1,6 км трубопроводов. В числе присоединенных зданий - три многоквартирных дома в Красноармейском, Тракторозаводском и Дзержинском районах.

Технологическое присоединение новостроек к централизованной подаче тепла - от городских котельных - является важным мероприятием, которое позволяет обеспечить здания теплом в осенне-зимний период. Подключение новых зданий на территории Волгограда «Концессии теплоснабжения» осуществляют в плановом порядке. Так, еще в 2017 году подачу отопления обеспечили, в том числе, в кинотеатр «Родина» и музей «Россия - моя история» в Центральном районе, стадион «Нефтяник» в Советском районе.

В 2018 году ресурсоснабжающая организация продолжила подключать новостройки – к теплосетям присоединили 31 объект. Среди них жилой комплекс «Георгиевский» на ул. Маршала Жукова, 110 в Дзержинском и торговый центр в Красноармейском районе, а также три многоквартирных дома: на ул. Пролетарской, 49а в Красноармейском, на ул. Гидростроителей, 10 в Тракторозаводском, на ул. б-р 30-летия Победы, 19б в Дзержинском районе.

Чтобы возведенные в 2018 году объекты могли получать теплоноситель, компания построила 1,6 км (в однотрубном исчислении) теплотрасс.

«Концессии теплоснабжения» будут и дальше подключать новых потребителей к тепловым сетям. Всего за последние два года ресурсоснабжающая организация осуществила технологическое присоединение к системе централизованной подачи тепла 78 объектов.

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