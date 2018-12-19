В Волгограде прошел нестандартный «Урок цифры»

Каждый год появляются новые профессии, которые еще вчера казались экзотикой или фантастикой. Общество переходит к цифровой экономике, и для этого нужны подготовленные кадры. А работодатели все чаще интересуются, насколько хорошо умеет претендент на должность работать с компьютером и использовать интернет-технологии. Искусственный интеллект, нейросети, командная работа, большие данные - все это уже совсем не фантастика, а реальность сегодняшнего дня. В Волгограде при поддержке банка «Центр-инвест» в рамках Всероссийской акции «Час кода» прошла акция, посвященная Дню информатики в России, которая позволила ребятам познакомиться со всеми этими понятиями и перспективными профессиями будущего.

ВПЕРЕД В БУДУЩЕЕ

Необычный урок информатики с практической тренировкой навыков программирования устроили специалисты IT-отрасли для студентов Волгоградского индустриального техникума. Двадцать пять ребят учатся на втором курсе по специальности «Компьютерное программирование». Так как они уже «продвинутые» пользователи и планируют в будущем стать профессионалами в IT-сфере, для них это был очень полезный и интересный опыт, своеобразный толчок к развитию.

Провели урок сотрудники банка. На доступном языке и с конкретными примерами ребятам рассказали об особенностях и перспективах профессий будущего. А также ответили на самые разные и порой даже каверзные вопросы из сферы информационных технологий. Интересовали юных волгоградцев и информационная безопасность, и лучшие практики, и конкретные задачи, которые им вскоре предстоит решать.

ПРОСТО О СЛОЖНОМ

Кроме того, участники мероприятия в Волгограде также прошли стандартный «Урок цифры», состоящий из видеоурока и выполнения заданий в онлайн-тренажере. Учебные материалы для него разработаны ведущими IT-компаниями страны при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и задают ориентиры личного развития в условиях перехода к цифровой экономике. Так что ребята из волгоградского техникума получили незабываемый урок программирования и цифровых навыков.

- Надеюсь, что многие из присутствующих ребят в скором будущем станут настоящими профессионалами в сфере информационных технологий, - отметил после открытого урока директор филиала Банк «Центр-инвест» в Волгограде Павел Матвеев. - Мы развиваем многие социальные проекты. Поэтому для нас важно участие в этой акции. Наша цель - привить детям интерес к информатике, к дисциплинам и компетенциям, связанным с цифровой экономикой. «Урок цифры» - по-настоящему важная инициатива.

Также с 2013 года банк развивает бесплатный обучающий интернет-проект по финансовой грамотности - всеобуч.рф, который предоставляет возможность ознакомиться с основами предпринимательской деятельности, пройти тестирование и получить сертификат. На открытом портале собраны видеолекции, методические задания и тесты по экономике и предпринимательству, которые в любое время может посмотреть, изучить и пройти каждый желающий.

По мнению директора Волгоградского индустриального техникума Сергея Полонского, при активном содействии которого прошел «Урок цифры», таких уроков и таких материалов должно быть как можно больше. Все просто, понятно, интересно и полезно - ничего лишнего.

Этот «Урок цифры» будет далеко не последним. Так что еще сотни волгоградских студентов смогут познакомиться с основами программирования, погрузиться в увлекательный мир цифровых технологий и найти себя в нем.

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