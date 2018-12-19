Главная десятка

Две тысячи восемнадцатый год совсем скоро станет нашим прошлым. Чем он запомнится коллективу знаменитого оборонного научно-производственного центра «Титан-Баррикады»? Мы выбрали главную десятку событий, позволивших предприятию подняться

на ступень выше и еще раз подтвердивших его курс на развитие.

1

27 июня в Кремле Президент России В. В. Путин вручил генеральному директору и генеральному конструктору АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» В. А. Шурыгину Золотую Звезду Героя Труда РФ.

2

Фото предоставлено ФНПЦ «Титан-Баррикады».

В срок выполнена годовая производственная программа - 2018 - гособоронзаказ и объем работ гражданской тематики.

3

Фото предоставлено ФНПЦ «Титан-Баррикады».

Предприятие подтвердило соответствие систем менеджмента качества и экологического менеджмента требованиям международных стандартов.

4

Фото предоставлено ФНПЦ «Титан-Баррикады».

За отличия, проявленные при исполнении трудовых обязанностей по оснащению Вооруженных Сил современными и перспективными образцами техники, в Национальном центре управления обороной награждены медалями «За трудовую доблесть» слесари-сборщики пятого разряда цеха № 38 В. Ю. Васильев и В. И. Вишня, слесарь механосборочных работ шестого разряда цеха № 65 И. Г. Орешкин.

5

Фото предоставлено ФНПЦ «Титан-Баррикады».

ФНПЦ «Титан-Баррикады» назван победителем областного конкурса «Лучшие менеджеры и организации Волгоградской области» в номинации «Промышленность».

6

Фото предоставлено ФНПЦ «Титан-Баррикады».

Три тысячи специалистов и членов их семей стали участниками туров выходного дня - еще одной важной социальной программы предприятия - с посещением наиболее ярких туристических мест юга страны, волгоградских музеев и театров.

7

Фото предоставлено ФНПЦ «Титан-Баррикады».

В очередной раз ФНПЦ «Титан-Баррикады» назван победителем престижного отраслевого конкурса на лучшее предприятие в системе социального партнерства, проводимого Департаментом обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга, Российским профсоюзом промышленности и Союзом машиностроителей России.

8

Фото предоставлено ФНПЦ «Титан-Баррикады».

Министр энергетики России Александр Новак вручил предприятию диплом лауреата Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок по проблемам освоения Арктики и континентального шельфа.

9

Фото предоставлено ФНПЦ «Титан-Баррикады».

950 работников ФНПЦ укрепили свое здоровье в санаториях, 311 детей сотрудников отдохнули в летних лагерях Волгоградского региона и Краснодарского края за счет средств предприятия.

10

Фото предоставлено ФНПЦ «Титан-Баррикады».

Коллективный договор ФНПЦ «Титан-Баррикады» стал победителем первого регионального конкурса на лучшую организацию социального партнерства.

В ноябре генеральным директором и генеральным конструктором В. А. Шурыгиным и председателем профсоюзной организации Г. А. Степановым подписан новый коллективный договор, регламентирующий социально-трудовые отношения работодателя и работников предприятия на ближайшее трехлетие.

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