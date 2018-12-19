2018-12-19T11:27:11+03:00
Экономика

«Электросбыт» - компания, которой доверяют

Профессиональный праздник отмечают люди, благодаря которым в наших домах есть свет
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«Электросбытовая компания» создана в сентябре 2005 года в Саратовской области. Уже более 13 лет ООО «Электросбыт» занимается оптово-розничной поставкой электрической энергии как населению, так и крупным промышленным предприятиям, организациям торговли, сервиса и социальной сферы, создает комфортную и благоприятную среду для граждан и бизнеса. В общей сложности компания обслуживает более трех тысяч юридических лиц и более 10 тысяч человек и зарекомендовала себя как надежный и стабильный партнер, которому можно доверять.

«Электросбыт» работает в полном соответствии с законом и делает ставку на клиентоориентированность, прозрачность расчетов, отсутствие бюрократических проволочек и обеспечение потребности каждого потребителя на максимально выгодных условиях.

С 2017 года компания открыла свое представительство и предлагает взаимовыгодное сотрудничество предприятиям Волгограда и области. Заключены договоры с предприятиями сферы ЖКХ и ТЭК Жирновского и Котовского районов, в стадии проработки контракты с рядом предприятий Волгограда.

С ПРАЗДНИКОМ!

Директор Волгоградского отделения ООО «Электросбыт» Сергей УДАЛОВ.

Директор Волгоградского отделения ООО «Электросбыт» Сергей УДАЛОВ.

- Накануне нашего профессионального праздника от имени нашей компании и от себя лично от всей души поздравляю всех коллег с Днем энергетика! Вы несете свет и тепло людям, от вас зависит бесперебойная работа крупных и малых предприятий, жизнь городов и целой страны. Без вас все мы жили бы в холоде и темноте без многих уже привычных благ цивилизации. Уверен, что таким самоотверженным людям по плечу новые свершения, а ваши профессионализм и преданность делу всегда будут гарантией надежной работы энергетического комплекса нашей страны. Крепкого здоровья, счастья, душевного спокойствия и всего самого наилучшего вам и вашим близким! С праздником, дорогие энергетики!

Всех жителей Волгоградской области с наступающим Новым годом!

Директор Волгоградского отделения ООО «Электросбыт» Сергей УДАЛОВ.

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