2018-12-19T11:28:45+03:00
Общество

Чтобы праздник был светлым

В преддверии новогодних праздников гарантирующий поставщик региона решил напомнить о необходимости погашать старые долги и не накапливать новые, чтобы праздничный отдых в кругу знакомых и близких не омрачился неприятными сюрпризами
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- Прежде всего, о своих долгах есть смысл задуматься тем потребителям, задолженность которых подтверждена в судебном порядке, - отметили в пресс-службе ПАО «Волгоградэнергосбыт». - Стоит помнить, что законодательство изменено и для взыскания задолженности по коммунальной услуге сейчас достаточно судебного приказа, который выносится в упрощенном порядке, без явки на заседание ответчика. Знаете вы о приказе или нет, но до выплаты задолженности вам могут вынести запрет на сделки с недвижимостью, на выезд за границу, опись и отчуждение имущества в счет долга, списать деньги с банковской карты. Причем долги будут взысканы с оплатой судебных издержек и исполнительного сбора.

Только по состоянию на 1 декабря в отношении абонентов, задолжавших за потребленную электроэнергию ПАО «Волгоградэнергосбыт», приставами вынесено 604 ограничения на сделки с имуществом, наложено 716 запретов на выезд за границу.

Не стоит тянуть и с погашением долгов, которые вы считаете незначительными и недавними. Дескать, я не привлекаюсь по суду, что тут страшного, заплачу когда-нибудь. Дело в том, что энергетикам не требуется решения суда, чтобы, например, ввести в отношении вас как стороны по договору энергоснабжения режима ограничения потребления, то есть попросту отключить вас от электроэнергии. Как правило, это может произойти уже через два месяца после окончания платежного периода, за который задолженность образовалась. Причем сегодня процедура информирования об отключении тоже значительно упрощена и носит уведомительный характер - с помощью телефона, смс или платежного документа, и гоняться за вами и вашей подписью никто не будет. И знайте, что 366 абонентов-должников отключены по наряду ПАО «Волгоградэнергосбыт» только за ноябрь.

Большинство из нас не любят накапливать долги в принципе. Поэтому стоит напомнить, что компанией внедрены способы оплаты и получения квитанций, которые не зависят от праздничного графика почты: личный кабинет на сайте компании и мобильное приложение. В данных сервисах ПАО «Волгоградэнергосбыт» получить квитанцию и оплатить ее можно уже начиная с 1-го числа месяца нового года.

Оплачивайте потребленный коммунальный ресурс вовремя и встречайте новый год без груза долгов и с хорошим настроением!

Личный кабинет на сайте компании и мобильное приложение.

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