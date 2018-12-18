Не работой единой: в 2018-м профсоюзная организация «ЕвроХим-ВолгаКалия» организовала 12 мероприятий

Профсоюзная организация «ЕвроХим-ВолгаКалия», объединившая более тысячи сотрудников Гремячинского ГОКа, играет значительную роль в жизни предприятия. В сферу деятельности профсоюза входят важные вопросы трудовой и социальной направленности.

В завершение 2018 года активисты профсоюза организовали несколько социально важных акций и мероприятий для сотрудников.

Очередным опытом корпоративного волонтерства компании стала организованная профсоюзом акция «Донорская суббота». Члены профсоюза не только сами сдали кровь, но и провели серию профилактических бесед о важности донорства с сотрудниками компании.

«Доноры – это люди, сопричастные великому чуду – повторному рождению человека, - отметила председатель профсоюзной организации Аминат Чекункова. – В числе наших волонтеров были самые разные люди, у каждого своя жизнь, свои интересы, увлечения, но есть у них общие черты: высокая гражданская зрелость, способность ощущать чужую боль как свою, потребность помогать людям».

Добровольческое донорское движение Волгоградской области существует уже более четырех лет и объединяет порядка тысячи участников донорских акций и проектов. К донорскому активу присоединяются молодые представители общественных организаций, рабочая молодежь. И по данным Центра крови ФМБА России, с января по ноябрь 2018 года в Волгоградской области проведено более 10 акций по сдаче крови, участниками которых стали более 650 добровольцев, в том числе и сотрудники ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий».

Фото: ЕвроХим.

Самых спортивных и энергичных сотрудников объединили «Веселые старты», организованные в честь 100-летия профсоюза химиков России. В соревнованиях приняли участие пять команд работников различных структурных подразделений компании. Весело – не значит легко, и только в упорном противоборстве удалось вырвать победу у соперников команде объединенной профсоюзной организации. На втором месте – команда участка подъема и поддержания стволов. Бронза у игроков участка буро-взрывных работ. Команды «ЕвроХим-ВолгаСервиса» и молодых специалистов заняли четвертое и пятое места.

Все члены жюри, участники и зрители оказались едины во мнении, что сплоченность, волю к победе и настоящий командный дух показали все без исключения команды. И за участие в соревнованиях призы получили все игроки.

В дальнейших планах профсоюзной организации – новые мероприятия. которые, безусловно, станут незабываемыми и яркими событиями для членов профсоюза и всех сотрудников предприятия.