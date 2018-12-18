У Волгоград Арены установили шароель и цифры 2019

Волгоград готовится к праздникам. Город украшают светящимися новогодними композициями. В парке «Победа» напротив «Волгоград Арены» установили главный объект этого Нового года для любителей селфи – двухметровые цифры 2019. А на разделительной полосе проспекта Ленина у стадиона появилась золотая шароель, которая раньше красовалась на Алее Героев. Украшают новогодними атрибутами и центр города. Начнут отмечать праздник уже через неделю.

Шароель в окружении светофоров.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На площади Павших Борцов монтируют главную городскую елку, которую в этом году украсят новыми шарами и бусами. Будет на ней и 3D- гирлянда с 60 светодинамическими эффектами. Вокруг елки установят новые арт-объекты. В новогодней селфи-зоне появятся «Крылья Ангела», «Снежная королева» и «Снеговик с санями» и красочные декорации. Откроют на площади и резиденцию Деда Мороза с «Камином» и «Сапогами». Никуда не уедет и светящийся огромный елочный шар.

Сфотографироваться на фоне цифр и шароели можно у "Волгоград Арены".Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На главных улицах также монтируют праздничную подсветку. Ажурные консоли украсят Комсомольский мост. 12-метровая ель с золотыми и серебряными шарами уже красуется на пересечении проспекта Ленина и Аллеи Героев. Установят светодиодные композиции и на пересечении проспекта с улицей Комсомольской.

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