17-летний волгоградец получил два года за то, что выложил в сеть откровенные фото виртуальной подружки

Преступление - виртуальное, а наказание - реальное. Этот урок 17-летний Роман Першин* из Волгограда запомнит на всю жизнь. За размещение интимных фоток несовершеннолетней в соцсети парня отправили в одну камеру с насильниками и педофилами.

Из материалов уголовного дела

13 октября 2017-го тогда еще шестнадцатилетний Рома поздним вечером играл в компьютерные игры. Ему стало скучно, и он зашел в приложение «Любовь». Регистрация с 14-ти лет.

«Там я познакомился с девочкой по имени Ира* из Калужской области. Она написала первая «Привет». Была стандартная переписка «Как дела? Какую музыку слушаешь?» Мне пришло в голову пообщаться с ней в скайпе».

На тот момент, как утверждает осужденный, возраста своей собеседницы он не знал – в соцсетях информация была скрыта. Но очень хотелось увидеть девушку по видеозвонку, ведь Ира красочно расписывала, какая она красивая. Однако на мониторе парень увидел не то, что хотел.

«Она мне не понравилась, слишком много лишнего веса. По ее внешнему виду я посчитал, что ей лет 14-15. Мне стало жаль потраченного впустую времени» - признается следователям Рома.

И все бы закончилось миром, отключи парень скайп, но он разозлился, что его так обманули, и решил девушку наказать. Микрофон на скайпе не работал, поэтому общались в режиме сообщений. В это время родители подростков спали и не подозревали, что в столь поздний час, а было за полночь, их дети ведут недетские беседы ниже пояса.

«Я решил воспользоваться наивностью Иры и попросил показать мне обнаженное тело. Я не высказывал угроз. В это время я делал скриншоты».

Ира же утверждает обратное. На вопрос в начале общения: «А есть ли у тебя парень?» ответила: «Мне рано еще общаться с парнями». Но это онлайн-знакомого не остановило. Когда девочка отказывалась выполнять приказы, он угрожал тем, что взломает соцсеть, выложит компрометирующие снимки, поэтому она продолжала откровенно оголяться перед камерой. За послушание Рома пообещал Ире небольшой сюрприз, но только если она взамен даст ему пароли от странички Вконтакте. Девочка согласилась, а через несколько минут на ее странице появился пост со свеженькими фотографиями – окажу интимные услуги за 500 рублей.

«Я так поступил, потому что она наврала про свою внешность», - признался Рома. После этого он всюду добавил ее в черный список и лег спать, будучи уверенным – за это ему ничего не будет. Но перепуганная калужанка, которой на самом деле было всего 11 лет, обо всем рассказала маме.

Изнасиловал или оклеветал?

Дошло до следствия. Решили, что Рома совершил особо тяжкое преступление. Его действия – получение интимных фото несовершеннолетней и размещение их в соцсети – квалифицировали по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста» с наказанием от 12 до 20 лет. Нехило, да? А вот в чем дело. Все дети до 12 лет считаются беспомощными.

- С объективной стороны действия моего подзащитного не могут рассматриваться как действия сексуального характера. Для статьи характерен непосредственный физический контакт между потерпевшим и преступником, - комментирует защитник Александр Ласкин. – Следствие считает, что в действиях моего подзащитного содержится статья «Развратные действия», а раз он совершил их в отношении ребенка до 12 лет, то дело автоматически квалифицируется по особо тяжкой статье, которую мы видим. Но в отношении моего подзащитного это неприменимо, ведь он сам несовершеннолетний. Законодатель считает – развращать может только тот, кто сам достиг сексуальной зрелости.

Юрист уверен - это незаконно. Во-первых, и это подтверждает переписка, парень не знал о реальном возрасте девочки. В законе черным по белому написано: нужно доказать, что подозреваемый был осведомлен. Даже прокурор вернул дело на доследование.

Юноше не исполнилось 18-ти, но после совершеннолетия его переведут в другую колонию - возможно к насильникам и педофилам. Фото Соцсети.

- Девочку повторно допросили. Она подтвердила, что сообщила ложные данные – будто ей полных двенадцать, а реальный возраст сообщила якобы в устном звонке по скайпу, но доказано - микрофон был неисправен, - говорит юрист Александр.

Несмотря ни на что суд поверил девочке. Посчитали, что Рома действительно совершал «разврат и сексуальное удовлетворение», хотя психолог заключил – мальчик решил жестоко пошутить над раскованной виртуальной собеседницей.

- Мы доказывали, что Роман совершил преступление по статье «Клевета», то есть распространил сведения, оскорбляющие честь и достоинство и несоответствующие действительности, - поясняет юрист Александр.

Но районный суд был непреклонен – виновен. Волгоградский областной суд разделил эту позицию. Вместо штрафа за клевету парень получил 2,5 года воспитательной колонии (с учетом домашнего ареста ему осталось отсидеть 1 год 8 месяцев). Но на днях ему исполнится 18 лет и его переведут в другую колонию, будет перережим. Статья тяжелая, поэтому Рому вполне могут поселить к реальным насильникам и убийцам. И кто знает, как это скажется на его психике.

- Я понимаю – мой сын поступил некрасиво, он виноват. Но не по такой тяжкой статье! Его можно было наказать как угодно, но не тюрьмой, - уверена Мария, мама Ромы. – Мы будем подавать кассационную жалобу

* имена несовершеннолетних героев публикации изменены согласно законодательству