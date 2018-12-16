Один в реанимации: прооперированный волгоградец вырвал жизненно-важные трубки, после чего умер

Очередное уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» завели на сотрудников одной из волгоградских больниц. Пока идет следствие и неясно, удастся ли доказать вину медиков, данные о подозреваемых не разглашаются.

В ночь на 6 ноября, 49-летнему Валерию Аминину вдруг стало плохо. Супруга Наталья, медик с 30-летним стажем, несмотря на споры мужа вызвала «скорую». В больницу Валерия привезли в плохом состоянии: бледность, рвота, острая боль. Врачи провели стандартную терапию, но неэффективно.

- Те же утром я примчалась к мужу, его увезли в операционную. Я врачам сразу сказала – это спаечная болезнь брюшной полости (прим. авт.: непроходимость кишечника). Валере в 18-лет вырезали аппендицит с осложнением. А накануне до госпитализации он как раз поел орехи, - рассказывает жена. – Я особо не переживала, от спаек даже бабушки 70-летние не умирают. Да и операция прошла успешно.

Наркоз мужчина тоже перенес нормально, чувствовал себя хорошо. Супруга с легким сердцем уехала домой. А утром врач ошарашил:

- У Валеры ночью, пока он был в реанимации, случился психоз. Начинают объяснять: он ночью вырвал зонд и дренаж. Я спрашиваю – как? Он же под наблюдением медиков! Трубка около метра длиной, представьте. Я так понимаю, что после наркоза Валере стало плохо, он не мог дышать, - предполагает Наталья. – Никого из персонала рядом не было, видимо, спали.

Только 9 ноября экстренно собрали консилиум: нужна еще одна срочная операция. После нее Аминину стало еще хуже. Пытались реанимировать, но через сутки у мужчины остановилось сердце.

- В эпикризе указано, что мой муж умер от спаечной болезни, осложненной перитонитом после операции. Я считаю, виной всему те врачи, которые бросили его в реанимации. Неизвестно, сколько времени он провел без специальной трубки. Жидкость, которая должна была выходить наружу, попала внутрь. Это стало причиной воспаления, - уверена убитая горем Наталья.

Им с Валерием должно было исполниться по пятьдесят.

- Уголовное дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения работниками больницы своих профессиональных обязанностей, - прокомментировали КП-Волгоград в следственных органах.

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