Волгоградский аэропорт заработал в штатном режиме: с утра у терминала столпотворение

Вчерашний снегопад парализовал работу волгоградского аэропорта. Из-за плохой видимости все авиарейсы из Москвы и Питера перенаправили в Астрахань и Ростов. Вылеты тоже задерживались. Только утром 15 декабря воздушная гавань Волгограда, наконец, приняла горожан и гостей города-героя.

- Аэропорт возобновил работу, нарушенную из-за сложных метеоусловий. С 7 часов утра (по местному времени) он работает в штатном режиме и готов к приему и отправлению воздушных судов без ограничений, - сообщили КП-Волгоград в пресс-службе аэропорта.

Люди стоят и пункта досмотра.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Но с раннего утра у здания настоящее столпотворение. Как рассказывают очевидцы, чтобы попасть в помещение терминала нужно отстоять длинную очередь. У пункта досмотра и яблоку негде упасть. По всей видимости, люди перестраховались и решили приехать пораньше. В самом аэропорту все не так страшно.

Но внутри оказалось не так тесно.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Судя по расписанию, сегодня в первой половине дня из воздушной гавани самолеты отправятся в Москву, Воронеж и Краснодар.