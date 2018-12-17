Александр Рогов преобразил волгоградку и представил свою коллекцию с «придурошными» принтами

Стилист и телеведущий Александр Рогов в компании с издателем и блогером Никой Белоцерковской приехал в Волгоград 16 декабря на открытие магазина IQOS, а заодно встретился с журналистами и представителями бизнеса. Перед приездом в наш город Александр Рогов устроил конкурс среди волгоградцев, желающих полностью преобразиться у известного стилиста. Победительница Светлана Ломоносова пришла на мероприятие уже в новом образе – в воскресенье над ее лицом и волосами колдовали визажисты и парикмахеры, а Александр Рогов лично прошел с волгоградкой по местным магазинам, чтобы подобрать одежду.

- У нас есть своя команда мастеров, но я хотел показать, что все это можно сделать здесь, в Волгограде, - пояснил Рогов. - И всю одежду мы купили в местном магазине. Ничего с собой из Москвы не привозили.

Светлана до преображения. Фото: соцсети.

ВОЛОСЫ: НЕЗАМЕТНОЕ ОКРАШИВАНИЕ И НЕБРЕЖНАЯ УКЛАДКА

Как пояснил стилист, главная ошибка волгоградки – домашнее окрашивание волос. То, что она красила волосы сама, было сразу заметно, поэтому Светлану отправили первым делом к профессионалом в салон красоты, чтобы привести в порядок голову.

- Когда окрашивание заметно слишком сильно, значит, оно сделано непрофессионально. Теперь все круто, я хочу, чтобы ты дома больше не красилась, - говорит стилист Светлане, которую вывел на подиум показать, какого результата он добился. - Мы сделали более рваную стрижку. У Светы на затылке были более длинные волосы, и тянули все линии вниз. Мы подняли линию для того, чтобы волосы были более воздушными, более объемными. Ты выглядишь сейчас так круто, так современно, так актуально!

Что касается волос, по его убеждению, укладка должна выглядеть немного небрежно, как будто вы не старались ее сделать.

ОДЕЖДА: ГЛУБОКИЕ ЦВЕТА К ЯРКОЙ ЮБКЕ

Стилист и ведущий Александр Рогов преобразил волгоградку за 24 часа.Стилист и телеведущий Александр Рогов придумал новый образ волгоградке Светлане Ломоносовой. И рассказал, что так может одеться каждая: все вещи он купил в волгоградском магазине. Как выглядела Светлана до преображения и советы стилиста по ссылке https://www.volgograd.kp.ru/daily/26921.5/3968483/

Рогов утверждает, что так, как Светлана, может выглядеть любая волгоградка. И здесь ничего сложно. Главное – понимать, что с чем можно сочетать.

- Мы купили такую плиссированную юбку с платочным узором, сейчас это очень актуальный принт. Если хотите помодничать, платочный принт – это то, что нужно. Юбка очень яркая. И нашей задачей было «успокоить» ее. Мы взяли зеленую сумку с тиснением под крокодила, чтобы объединить юбку с сумкой. Также мы взяли простой трикотажный топ глубокого бордового цвета, чтобы поддержать глубокий зеленый. И очень простые ботильоны на невысоком каблучке. И еще одну светлую вещь, которая должна освежать, она подходит к юбке тоже. Запомните правило: если вы нашли яркую вещь с каким-то декором, узором или рисунком, это значит, вам нужно просто вычленить те цвета, которые в ней присутствуют, и добавить простые вещи этих оттенков, советует Рогов.

МАКИЯЖ: БРОВИ – ЭПИЦЕНТР ЛИЦА

- Плюс макияж – очень важный момент. Мы сделали брови чуть шире. Слишком тонкие брови какой-то суровости придавали. Брови - вообще эпицентр женского лица и мужского тоже. У нас получилось гармонизировать лицо.

Ника назвала преобразившуюся Светлану Ломоносову музой Сен-Лорана.

- Да, Света стала как парижанка. Еще можно сюда берет добавить, какое-то объемное пальто, - согласился Рогов.

Рассказывая о моде, стиле и своем пути к славе Рогов показал волгоградцам вещи из своей летней коллекции. Сам он ее называет абсурдной и идиотской.

На фото радостная от результатов преображения Светлана со своим стилистом и вешалка с вещами из коллекции Александра Рогова.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Мы решили поюморить с принтами. Вспомнили 90-е с точки зрения всего абсурда, который на рынке происходил. Эти полотенца с фотопринтами в стиле 90-х, которые на пляже валялись, это обилие принтов, узоров, цвета, - говорит Рогов, показывая брюки-бананы с высокой талией, объемный жакет с упавшими плечами. -Такая конструкция – сексуальность и отторжение одновременно. Мы доводим все до крайней степени абсурдности.

«Придурошные принты», как называет их сам автор, Рогов сделал сам. Просто сфотографировал своего кота, который совсем не хотел позировать. По словам Александра, юмор и ирония очень важны, как и узнаваемость бренда.