2018-12-17T14:01:04+03:00
Общество

В Волгограде стали расти цены на «хрущевки» и «сталинки»

А стоимость квадратного метра в среднем поднялась до 47,5 тысяч рублей
Екатерина МАЛИНИНА
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Большинство волгоградцев покупает "сталинки" и "хрущевки" - современные квартиры стоят дороже.Большинство волгоградцев покупает "сталинки" и "хрущевки" - современные квартиры стоят дороже.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Продать свою квартиру в последние несколько лет было дело непростым. Кому необходимо сделать это срочно, вынуждены были снижать цены. Да и цены на вторичном рынке каждый год понемногу уходили вниз. Но похоже, ситуация поменялась. Агентство недвижимости «ЦИАН» провело исследование вторичного рынка жилья в Москве и регионах. Общая тенденция: цены на квартиры растут. За год средняя цена за квадратный метр поднялась на 7 процентов. Есть немногие территории, где это цифра выше, чем по стране – например Хабаровский край с 11 процентами или Пермь, где рост составил 10 процентов. Волгоградская область не выбивается из общей картины - +3 процента. С 46 тысяч рублей за квадратный метр поднялась до 47,5 тысяч рублей. Это средняя цифра. Есть квартиры, где стоимость площади под ковриком у входа дороже, чем однушка в Кировском.

Как выяснили специалисты, спросом пользуются квартиры в домах, построенных до 70-х годов. 40 процентов всех запросов. Но это объяснить просто: хрущевки, сталинки, брежневки - это основное жилье Волгограда, большого выбора у нас нет. 19 процентов готовы купить жилье в домах из 70-х, 13 процентов - из 80-х. Совсем мало интересуются новостройками из 90-х и высотками из двухтысячных. Неплохой спрос на многоэтажки, возведенные после 2010 года.

Если в Москве чаще покупают «двушки», то в Волгограде самый ходовой товар – однушки и студии – 45 процентов от купленных квартир. Опять же все дело в небогатом населении города, которое с трудом может набрать на 30 квадратных метров. На втором месте двухкомнатные квартиры – 40 процентов. Желающие расширить жилплощадь до 3 комнат порядка 10 процентов. На четырехкомнатные апартаменты есть деньги у пяти процентов волгоградцев.

Кстати, большинству покупателей достаточно, чтобы в квартире был косметический ремонт. Жилье с евроотделкой подавай трети от всех будущих владельцев квадратных метров. 16 процентов готовы сами сделать квартиру с нуля, поэтому ищут жилье без ремонта. И лишь 4 процента волгоградцев готовы платить за комнаты с дизайнерским ремонтом.

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