Снегопад в Волгограде парализовал работу аэропорта: рейсы отправляют на запасные аэродромы

Утро 14 декабря волгоградцы встречали с дождем. Кто-то жаловался, что осень вернулась в город. А уже через 12 часов дворы и дороги замело так, что не пройти и не проехать. Волгоград оказался в снежном плену.

Около девяти вечера из-за непогоды закрыли аэропорт. Те рейсы, которые должны были сесть в Волгограде, направили в соседние города. Самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга улетели в Астрахань. Еще один рейс из столицы приземлился в Ростове-на-Дону. Вылеты пока задерживаются. Ориентировочное время отправления - пять утра. Пассажиры, которые из-за непогоды оказались в других городах, вероятней всего отправятся домой на этих же самолетах: когда метеорологи и диспетчеры сообщат о благоприятной для посадки погоде. Но когда это будет, пока не известно. Метель продолжается. Видимость не выше трехсот метров и сплошная облачность на высоте в 60 метров.

Большинство отнеслись к приземлению в другом городе философски и даже с юмором:

- В зимний период никогда не знаешь где приземлишься, когда летишь в Волгоград. Сегодня - аэропорт "Платов" в Ростов-на-Дону. Мечтайте осторожно, мечты сбываются. Хотела увидеть новый аэропорт, пожалуйста, гуляй не хочу, - поделилась на Фейсбуке Наталья Рыбина.

Многие предпочли переждать на стоянках у кафе. Фото: ФКУ Упрдор

В засаде оказались и те, кто отправился сегодня в дальнюю дорогу. Трассу Москва-Волгоград заметает, как и остальные федеральные магистрали. Как сообщают дорожники Упрдора, на расчистке трудятся 13 специальных машин, в том числе и тяжелая техника, которая вытягивает большегрузы в гору. Но движение все равно затруднено. Осадки обильные и плотные. Так что во многих местах, особенно в районе Горного Балыклея, заторы из машин.

Десятки фур застряли на трассе Волгоград-Саратов..Автор видео - Александр Александров.

Водителей просят пока воздержаться от поездок ради собственной безопасности. Ну а если вы все же попали в экстренную ситуацию на федеральной трассе, то можно позвонить в Центр управления производством в Волгограде:(8442) 50-31-22.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/682363" frameborder="0"></iframe> Фуры забуксовали на волгоградской трассе у Камышина.Автор видео - Александр Александров

Так выглядит сейчас московская трасса. ФКУ Упрдор

В городе дорожная обстановка ненамного лучше. Водители в соцсетях сообщают о многочисленных авариях: на Монолите, возле ДК Ленина, на Богунской, несколько авто столкнулись на въезде на новый мост, десятки аварий в Красноармейском районе. Многие автомобилисты оказались не готовы к такому обилию снега, замечены камикадзе и на лысой резине. Один из них устроил аварию на Тулака, чем создал пробку для всех, кто едет в сторону Советского района. Да и городские службы, не смотря на дежурные бригады, пока не очень-то справляются со стихией.

Аварию на Тулака устроил водитель на лысой резине. Фото: Роман Хасполадов

- Еду из Красноармейского района в центр. Ни одной снегоуборочной техники нет. Где же этот хваленый автопарк? - пишет один из пользователей.

Автопарк сейчас занимается расчисткой главных улиц. В первую очередь 80 машин, в том числе 40 КДМ, выехали на основные магистрали, чтобы обеспечить нормальный проезд общественному транспорту. Второстепенные улицы дождутся железных «дворников» только под утро. Объемы работ большие. Как сообщают в мэрии, коммунальщики будут трудиться круглосуточно. Если снегопад продлится всю ночь, то по уже чищенным улицам поедут повторно.

Затруднено движение и в сторону Камышина. Фото: Александр Александров

Кстати, прогноз Гидрометцентра радует. Снегопады к утру закончатся. Днем 16 декабря - без осадков. Так что у дорожников будет время почистить трассы и улицы. Правда, столбик термометра по области в некоторых районах опустится до -18 ночью и до -13 днем. В самом Волгограде погода более благоприятная% до -9 ночью и до -6 днем. Правда, наслаждаться снежной зимой может помешать сильный ветер, порывы будут достигать 11 метров в секунду.