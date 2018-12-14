Под Волгоградом открывается горнолыжный склон Бобры

Первый в Волгоградской области горнолыжный курорт с искусственным снегом откроется 16 декабря 2018 под Волгоградом в парк-клубе «Бобры» - сразу за мостом через Волгу вниз по течению. Там, куда летом приезжали отдохнуть на пляже. Чтобы насладиться зимними развлечениями или встать на горные лыжи, волгоградцам теперь не обязательно ехать за тридевять земель. Не придется и ждать и милости от погоды. Любители покататься на лыжах, сноуборде и тюбинге смогут активно отдохнуть в любую погоду, даже если снег в дефиците. На Бобрах оборудовали учебный всепогодный горнолыжный склон с бугельными подъемниками и снежной пушкой. Также волгоградцев и волжан ждут каток и хоккейная площадка. Немало и других развлечений.

- Волгоград начинает засыпать снегом, температура в выходные уйдет в стабильный минус. Мы рассчитываем включить снежную пушку в субботу в ночь. Утром в воскресенье утрамбуем снег на склоне, так что к полудню уже будем готовы встретить желающих покататься, - рассказал «КП-Волгоград» Владимир Кузнецов. – К этому времени должен замерзнуть и лед на катке.

Горнолыжный склон в Бобрах вряд ли удивит профессионалов, но для любителей и новичков – самое то. Протяженность трассы - около ста метров. Помимо снега и льда, будет прокат горнолыжного оборудования, детских и взрослых коньков, ватрушек. В Бобрах к зиме оборудовали раздевалки с душем, теплые санузлы, есть кафе.

Также здесь есть прокат квадроциклов, полигон для игры в пейнтбол и конно-спортивный клуб, где можно покататься на лошадях верхом или в фаэтоне, обучиться верховой езде и устроить фотосессии с лошадками.

Горнолыжный склон в Бобрах. Волгоград.Ну, горнолыжным этот склон вряд ли назовешь. Но прокат сноубордов, лыж, тюбинга и бугельный подъемник имеется. А красивый вид на город вообще бесплатно! Как вам новая горка в Бобрах? https://www.volgograd.kp.ru/online/news/3329257/

Лыжи, сноубор, коньки и тюбинг можно взять на месте. Фото: парк-клуб Бобры

Как добраться: парк-клуб Бобры расположен на левом берегу Волги в 10 минутах езды от центра Волгограда неподалеку от хутора Бобры. Телефон (8442) 600-195, конный клуб – 8-937-737-55-81.

Режим работы: ежедневно с 8.00 до 18.00, в субботу, воскресенье и праздничные дни - до 20.00.

Цена вопроса: прокат сноуборда - 250 руб. в час (ботинки+очки+ шлем в комплекте), детям - 150, весь день - 650. Лыжи - 200 руб. в час (ботинки + очки+ шлем в комплекте), детям - 150 в час, весь день - 600; занятие с инструктором - 500 в час. Тюбинг (катание на ватрушках) - 100 руб. в час, весь день - 600. Коньки - 100 руб. в час. весь день - 500. Куртка, штаны - 150. Вход (со своим инвентарем) - 100 руб. Подъемник - 100 руб. в час, весь день - 500.

Прокат квадроциклов - 500 руб. за 15 минут, детям - 250, есть детский и подростковый вариант, три трассы разной сложности. Конные прогулки - от 350 руб., обучение с инструктором - 800 руб./час. Пейнтбол – от 900 руб. с человека (оборудование + 200 шаров).