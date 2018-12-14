Неделя с 14 по 21 декабря 2018 и грядущие выходные в Волгограде подарят массу интересных событий. Детей и взрослых уже ждут первые новогодние спектакли и представления. Будут и яркие концерты, и новогодняя премьера Царицынской оперы в торговом центре, и открытие «Мармелада». Интересные выставки и специальные программы с мастер-классами подготовили музеи. Не пропустите самое интересное, путеводитель «КП-Волгоград» вам в помощь.

За сказкой, Дедом Морозом и Снегурочкой: все ёлки для детей 2018 - 2019 в Волгограде и Волжском. Путеводитель по новогодним представлениям и спектаклям для детей и взрослых – музеи, театры, концерты, развлечения [новогодняя афиша, досуг].

Уже в выходные на полощади Павших Борцов установят елку.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ОПЕРНАЯ СКАЗКА В «АКВАРЕЛИ»

Царицынская опера предлагает начать новогодние праздники уже 15 декабря и вновь идет в народ. В субботу в 18.00 в «Акварели» покажут премьеру сказки «В поисках Снегурочки». Представлять новые постановки в торговых центрах города уже стало доброй традицией театра, которую волгоградцы оценили и полюбили. На этот раз зрителям покажут приключения героев интерактивной музыкальной сказки Миши и Глаши. Им придется очень постараться, чтобы помешать злым волшебникам испортить праздник.

ТРЦ «Акварель».

15 декабря в 18.00.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ В МУЗЕЕ

В Музее Машкова проходит традиционный фестиваль «Ваши планы на Рождество?». В программе - мастер-классы «Музейная фабрика подарков», интерактивные лекции, мастер-классы для детей, музейная елка и кукольные спектакли, показы советских новогодних фильмов и мультфильмов и многое другое. На этой неделе:

15 декабря в 12.00 - фольклорный праздник «Анфиса-рукодельница» с играми, конкурсами и мастер-классом, в 16.00 - мастер-класс «Сказочные звери», детвору от 5 лет научат делать фигурки и домики (ул. Чуйкова, 37).

16 декабря в 12.00 - авторская лекция Ирины Преображенской «Новый год в старом Сталинграде» (пр. Ленина, 21).

16 декабря в 15.00 - «Музейная фабрика подарков» (ул. Чуйкова, 37).

А каке у вас планы на рождество? Фото: ВМИИ

БЕНЕФИС СЕРГЕЯ ЧВОКИНА: «ДНИ ТУРБИНЫХ»

Казачий театр представляет драму по пьесе Михаила Булгакова «Дни Турбиных». Действие разворачивается в Киеве зимой 1918 - 1919 годов. Среди холодной бушующей стихии разрушения стоит дом Турбиных - тихий душевный островок дружбы и взаимопонимания, где царит гармония, звучит смех и играет музыка. А вокруг идет война, в городе хаос и неразбериха, рушатся судьбы, и частная жизнь человека вступает в непримиримый конфликт со временем.

Это будет бенефис юбиляра Сергея Чвокина.

Казачий театр, ул. Академическая, 3, т.: (8442) 94-93-68, 8-937-706-13-04.

Премьера!

16 декабря в 17.00.

Билеты: от 100 руб. 16+

В Казачьем театре бенефис Сергея Чвокина. Фото: Казачий театр

ПРАЗДНИК ОТКРЫТИЯ «МАРМЕЛАДА»

Торговый центр неподалеку от Мамаева кургана сменил название. Теперь вместо «Комсомолла» волгоградцев ждет ТРК «Мармелад». Вывеска уже неделю красуется на фасаде, а 15 декабря горожан ждет праздник в честь открытия после ребрендинга. Для детей и взрослых подготовили развлечения и подарки. В полдень на сцене кавер-группа «Сказки на ночь». С 16.00 до 17.00 на сцене победители конкурса Voice Battle и кавер-группа «ЕвроТур».

А с 17.00 до 18.00 здесь будут ставить рекорды и презентовать самый большой логотип из мармелада. Зарегистрируют достижение представители Книги рекордов России. И в 19.00 на сцене - кавер-группа «Фонограф».

ТРК «Мармелад», ул. Землячки, 110 Б. Центральный атриум, 1-й этаж, главный вход, 2-й этаж.

15 декабря в 12.00.

Вход свободный.

Концерты

БОЛЕРО. ЛЯЙСАН УТЯШЕВА

Мистический театрально-танцевальный перформанс Bolero by Liasan Utiasheva - результат многолетней работы легендарной гимнастки. Зритель увидит искреннюю, страстную и в чем-то, может, даже опасную историю героини, которая готова восстать из пепла ради настоящей любви. Чтобы рассказать ее, не нужны слова - только музыка и язык тела.

ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 6.

15 декабря в 19.00.

Билеты: 1500 - 4500 руб. 18+

Фото liasanshow.com

ДВА ВЕЛИКИХ ИНСТРУМЕНТА ОРГАН И ОРКЕСТР

Волгоградский академический симфонический оркестр под управлением Андрея Аниханова и органист Даниэль Зарецкий (Санкт-Петербург) представляют программу, которая познакомит с творчеством немецких композиторов XIX - начала XX века. В концерте прозвучат Первая симфония Брамса, а также сочинения для органа. Праздничная прелюдия для органа с оркестром Штрауса откроет композитора с новой стороны. Откроют для себя волгоградцы и Концерт для органа с оркестром немецкого композитора Райнбергера.

ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 6, т.: (8442) 38-66-00, 38-66-05, 98-52-24. Билеты онлайн на сайте volgogradfilarmonia.ru

16 декабря в 17.00.

Билеты: 200 - 700 руб. 6+

ВАСО под управлением Андрея Аниханова приглашает на новую программу. Фото: ВОФ

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ МЕЛОДИИ» ОРГАНА

В немецкой кирхе музея-заповедника «Старая Сарепта» устроят предновогодний концерт органной музыки «Рождественские мелодии». Волгоградцы смогут погрузиться в предпраздничную атмосферу и насладиться музыкальными шедеврами разных эпох. В программе - произведения Баха, Бальбатра, Боэльмана, Фрескобальди, Глиэра и других композиторов. Солист - Эльнора Гросс (Санкт-Петербург).

А в 16.00 перед концертом пройдет театрализованная программа «Рождественская прогулка», на которой гости смогут узнать, как готовились к празднику в прежние времена, чем украшали елку и как готовили подарки.

Музей-заповедник «Старая Сарепта», ул. Изобильная, 10, т.: (8442) 67-33-02 или 51-67-49.

15 декабря в 18.00.

Выставки

«900 БЛОКАДНЫХ ДНЕЙ»

В музее-панораме «Сталинградская битва» при поддержке регионального отделения РВИО открылась выставка «900 блокадных дней. К 75-летию снятия блокады Ленинграда». В экспозиции - подлинные документы и фотографии из личных архивов и сертификат рецептуры «блокадного» хлеба, а также истории беспримерного мужества жителей осажденного города и защитников Сталинграда, прорывавших блокаду.

Продлится выставка до 15 февраля 2019 года.

Музей-панорама «Сталинградская битва», ул. Чуйкова, 47, т. (8442) 550-083.

Кадры блокадных дней. Фото: Музей-заповедник "Сталинградская битва"

«ВМЕСТЕ С МИРОМ. ОТРАЖЕНИЕ»

В субботу волгоградцам представят благотворительный проект «Вместе с миром. Отражение». В галерее бизнес-центра «Волгоград Сити» откроется фотовыставка Юлии Мукан, которая стала продолжением и зеркальным отражением первой части проекта. На этот раз устроили фотосессию на крыше известных детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Гостям представят как фото, так и самих участников проекта, а юные таланты покажут свое мастерство.

Бизнес-центр «Волгоград Сити», ул. Рокоссовского, 62.

15 декабря в 16.00.

Дмитрий Дружинин и Глафира Кулиш. Фото: Юлия Мукан

«В ПОИСКАХ ЛЕНИНА»

В Мемориально-историческом музее открылась выставка, приуроченная к 45-летнему юбилею с момента открытия памятника Ленину на Волго-Донском судоходном канале. В экспозиции - Ильич во всех ракурсах и видах.

- Задача этой экспозиции не рассказать о роли вождя мирового пролетариата в истории, а показать, как его образ, отраженный в архитектуре, предметах искусства, повседневного быта стал частью нашей культуры, - отмечают в музее.

Выставка работает до 10 февраля 2019 года.

Мемориально-исторический музей, ул. Гоголя, 10, т. (8442) 55-01-51, доб. 1104.

И Ленин во всей красе.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«БОЛЬШОЕ ДЕРЕВО»

Выставка «Большое дерево» - это живопись, скульптура, графика, декоративно- прикладное искусство из фондов ВМИИ. Более 120 работ XIX - XXI веков, созданных мастерами всех видов искусства. Они впервые встречаются в одном экспозиционном пространстве под знаком дерева - как материала, символа и образа.

Экспозиция открывает серию необычных выставок «Вещество искусства». В этот раз посетители увидят деревянные прялки и пряничные доски, Сергиево- Посадские резные игрушки и живописные полотна, скульптуры и гравюры и многое другое. В программе также лекции и мастер-классы.

Музей Машкова, пр. Ленина, 21, т. (8442) 38-59-15.

Цирк

«ЕЛКА В ЦИРКЕ»

В преддверии новогодних праздников в волгоградском цирке стартуют представления «Кремлевская елка» Московского цирка Никулина. Мальчишки и девчонки познакомятся с отважными героями и вместе с ними отправятся на поиски приключений, помогут Снегурочке найти все осколки волшебного кристалла и зажечь огоньки на елке. По дороге их ждут пески Африки, бразильские джунгли, ледяные горы, захватывающий полет под куполом цирка, гонки на ламах и зебрах, танцы с канадскими медведями и хитрая Баба-яга. А еще веселая новогодняя дискотека с любимыми героями.

Волгоградский госцирк, ул. Краснознаменская, 15, т. (8442) 33-45-74. Билеты онлайн на сайте circus-volgograd.ru.

Премьера!

16 и 29 декабря в 12.00.

30 декабря в 16.00.

С 2 по 8 января. в 12.00 и 16.00

12 января в 16.00.

13 января в 12.00.

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