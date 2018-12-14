Украл и заснул: астраханец нашел в своем доме спящего вора

Новый год - сказочная пора, вот и история, которая произошла накануне в Астрахани, скорее напоминает сказку про трех медведей. Там тоже в чужой дом повадился непрошенный гость, также оценил вещи в доме и заснул на мягкой кровати до прихода хозяев. Правда, это не Машенька была, а 35-летний ранее судимый астраханец.

Мужик в феврале этого года только вышел из мест лишения свободы. Работы нет, денег нет. Вот и решился на кражу. Присмотрел дом, где хозяева редко появляются, уличил момент, когда их не было дома, разбил стекло и залез внутрь. Особых ценностей там не нашел, поэтому забрал аквариум и ручной насос для накачивания резиновой лодки. Но продать вещи так и не смог. Поэтому решил вернуться в дом и взять что-нибудь еще.

Во вторую ночь он вынес музыкальный центр и посуду (два алюминиевых чайника, три чугунные сковороды и алюминиевый дуршлаг). Центр продал таксисту, а посуду обменял у знакомой на два литра вина.

В третий раз отправился вор за пожитками. Вино прихватил с собой. Да так его в доме разморило, что он заснул на мягкой кроватке.

В таком состоянии его и застукал хозяин дома. Будить не стал, а сразу вызвал полицию. Об этом рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

- Увидев спросонья полицейских, мужчина сразу протрезвел и опомнился. Но было поздно. Он, кстати, уже не единожды был судим, - говорит старший следователь отдела полиции № 3 СУ УМВД России по Астрахани Динара Абдуразакова. - Все похищенные вещи, кроме аквариума, изъяли и вернули владельцу.

Уголовное дело уже направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.