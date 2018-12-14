2018-12-17T13:21:16+03:00
Происшествия

Украл и заснул: астраханец нашел в своем доме спящего вора

35-летний мужчина трижды возвращался на место преступления, да там и остался
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото из архива КП.Фото из архива КП.
Изменить размер текста:

Новый год - сказочная пора, вот и история, которая произошла накануне в Астрахани, скорее напоминает сказку про трех медведей. Там тоже в чужой дом повадился непрошенный гость, также оценил вещи в доме и заснул на мягкой кровати до прихода хозяев. Правда, это не Машенька была, а 35-летний ранее судимый астраханец.

Мужик в феврале этого года только вышел из мест лишения свободы. Работы нет, денег нет. Вот и решился на кражу. Присмотрел дом, где хозяева редко появляются, уличил момент, когда их не было дома, разбил стекло и залез внутрь. Особых ценностей там не нашел, поэтому забрал аквариум и ручной насос для накачивания резиновой лодки. Но продать вещи так и не смог. Поэтому решил вернуться в дом и взять что-нибудь еще.

Во вторую ночь он вынес музыкальный центр и посуду (два алюминиевых чайника, три чугунные сковороды и алюминиевый дуршлаг). Центр продал таксисту, а посуду обменял у знакомой на два литра вина.

В третий раз отправился вор за пожитками. Вино прихватил с собой. Да так его в доме разморило, что он заснул на мягкой кроватке.

В таком состоянии его и застукал хозяин дома. Будить не стал, а сразу вызвал полицию. Об этом рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

- Увидев спросонья полицейских, мужчина сразу протрезвел и опомнился. Но было поздно. Он, кстати, уже не единожды был судим, - говорит старший следователь отдела полиции № 3 СУ УМВД России по Астрахани Динара Абдуразакова. - Все похищенные вещи, кроме аквариума, изъяли и вернули владельцу.

Уголовное дело уже направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Светская львица, подруга бандитов или успешный офицер? Кто такая полковник Рабинович, попавшаяся на многомиллионной взятке в Самаре
Журналисты «Комсомолки» разбирались в судьбе начальницы отдела из ГСУ, которая оказалась в центре коррупционного скандала [Видео]
Экс-спецназовца, напавшего в Казани на подростка-аутиста, выгнали из МВД за потерю оружия
Как рассказали родители мальчика, мужчина так и не извинился перед ним. «Комсомолка» разбиралась, что могло подвигнуть взрослого мужчину на столь жестокое избиение [видео]
Новости 24
В волгоградских поликлиниках создадут зональные онкоцентры
Волгоградцы тратят на ЖКХ больше, чем на мясо
Новогодний Волжский: звездное небо, светодинамический фонтан и 3D-елка
На волгоградца, спилившего шесть уникальных дубов, завели уголовное дело
Астраханские пограничники поймали азербайджанца-педофила
В Волгограде на проезде Дорожников водитель фуры потерял киоск, который вез
Мельчают: иностранный поклонник выманил у астраханки 18 тысяч рублей
Будет сыпать три дня: на Волгоградскую область обрушится снегопад
В Волгограде три дня не будут ездить электрички в аэропорт
Как должникам за капремонт вернуть оплаченную коллекторам комиссию
Волгоградских чиновников оштрафовали почти на полмиллиона за небезопасные кладбища и свалки
Интерпол поймал волгоградца, четыре года скрывавшегося от полицейских в Италии
В Волгограде застроят бывший военный городок в Дзержинском
Волгоградцы за 11 месяцев проели и пропили 157 миллиардов рублей
В Волгограде малыш попал в больницу после удара током от гирлянды
Волгоградцу, спустившему штаны в автобусе, дали год исправительных работ
В Волгограде на зебре сбили школьника
Волгоградцев приглашают за подарками ручной работы на Никольскую ярмарку
Волгоградская область продала за рубеж промышленной продукции на полтора миллиарда рублей
Банда рецидивистов воровала металл с волгоградского завода грузовиками
В Астрахани поймали грабителя, нападавшего на женщин
В реконструкцию жд вокзала Волгограда вложат 1,6 миллиарда рублей
Обгоревшему на 95% пятикласснику из Волгограда нужна донорская кровь
Киноафиша приглашает на праздничный показ фильма «1+1: Голливудская история»
Волгоградский «Ротор» покинули три игрока
Три года тюрьмы получил житель Волгоградской области за интим с 13-летней школьницей
В 2019 году в Волгоградской области отремонтируют 200 километров дорог