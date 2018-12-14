К 14 декабря Волгоградскую область таки припорошило снежком. Точнее засыпало. Местами метет так, что уже дорог не видно. Наиболее сложная обстановка сейчас на саратовском направлении. Согласно данным сервиса «Яндекс. пробки» движение по трассе Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» практически застыло. Пробка уже растянулась почти на десять километров. Пиковая обстановка наблюдается в Камышинском районе, особенно у поселка Белогорки: здесь машины движутся в лучшем случае со скоростью 5 километров в час.

Трассу Волгоград-Саратов замело.

«На Камышин не суйтесь!, - пишут дальнобойщики, которые уже застряли на этой трассе своим коллегам в соцсетях. - «Я уже два часа стою, не доезжая Горного Балыклея».

- Начиная от города Дубовки и далее по трассе практически до самой Саратовской области сложилась тяжелая дорожная обстановка, обусловленная неблагоприятными погодными условиями. Здесь уже выпала месячная норма осадков. В связи с чем Госавтоинспекция рекомендует водителям грузовиков и фур не ехать в данном направлении, а переждать непогоду на спецстоянках, - обращаются к дальнобойщикам в ГУ МВД по Волгоградской области.

Многокилометровые пробки и фуры, торчащие в снегу: трассы Волгоградской области замело.Из-за метели на трассе Волгоград - Саратов пробка растянулась на десять километров. Фуры застряли в сугробах. Видео Михаил Васильев

Сотрудники ГАИ также посоветовали диспетчерам автовокзалов откорректировать (ограничить) число автобусных рейсов в этом направлении.

На данном участке трассы уже дежурят шесть патрулей ДПС. На расчистке дороги работает больше 30 единиц техники.

- При необходимости количество дорожной техники будет увеличено, - заверяют в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

И, судя по прогнозам синоптиков, пока снег продолжит засыпать Волгоградскую область. В ближайшие сутки сохранится обильный снегопад, в отдельных районах - туман.

В региональном МЧС также следят за ситуацией на дорогах. Как рассказали «КП-Волгоград» в ведомстве, у них уже наготове мобильные пункты обогрева (сделанные на базе высокопроходимой техники), где попавшие в снежный плен люди всегда смогут переждать непогоду, согреться и зарядить мобильные устройства.

- В режиме готовности находится и мобильная группа Специализированно пожарно-спасательной части, на вооружении которой имеется тяжёлая инженерная техника, снегоходы, высокопроходимые квадроциклы, болотоходы, современные образцы аварийно-спасательного инструмента и снаряжения, - уточняют в ГУ МЧС по региону.

Но и спасатели призывают водителей на время непогоды отказаться от поездок на дальние расстояния, а горожанам советуют пользоваться пассажирским транспортом, чтобы лишние машины на дорогах не мешали работе спецтехники.

ВАЖНО!

Для тех, кто собирается-таки в дальнюю дорогу на автомобиле в такую непогоду специалисты ГУ МЧС по Волгоградской области дают несколько советов:

- уточните прогноз погоды по всему пути следования. При неблагоприятном прогнозе, по возможности, отложите поездку;

- проверьте техническое состояние автомобиля;

- сообщите родным и близким о своей поездке и ориентировочном времени прибытия в пункт назначения;

- изучите маршрут следования. Выясните, где находятся заправочные станции, пункты питания и организованные стоянки для автомобилей;

- спланируйте время, место отдыха и заправки в пути;

- возьмите с собой средства связи, зарядные устройства и запасные аккумуляторы к ним;

- очень может пригодиться в машине рация, настроенная на канал дальнобойщиков, чтобы быть в курсе дорожной обстановки и в случае нештатной ситуации вызвать помощь;

- полезен будет в пути фонарь;

- возьмите в дорогу запас продуктов, спичек, тёплую одежду, а также термос с горячим чаем или кофе, который можно пополнить в придорожных кафе;

Во время следования по маршруту:

- соблюдайте правила дорожного движения и скоростной режим;

- при ухудшении погодных условий постарайтесь совершить остановку вблизи населенных пунктов, АЗС, придорожных кафе, в местах организованных стоянок автомобилей, чтобы переждать непогоду. Обязательно об этом сообщите родным и близким;

- при незапланированной или аварийной остановке – не паникуйте! Выставьте знак аварийной остановки, включите аварийную сигнализацию повесьте яркую ткань на антенну. Попросите помощи у водителей проезжающих автомобилей;

- если никого рядом нет, постарайтесь определить свое местоположение, например, при помощи карты или электронных устройств;

- сообщите о своем местоположении родным и близким;

- сообщите о случившемся и своем местоположении в экстренные службы, позвонив по номеру 101;

- если вы находитесь далеко от населенного пункта – оставайтесь в машине и ждите помощи;

- в ночное время держите свет в автомобиле включенным;

- для экономии топлива прогревайте двигатель, и салон автомобиля примерно один раз в час на 10 минут;

- спать по очереди, если вы один – то постараться не спать совсем;

- экономьте тепло, еду и воду.

Выполнив эти не сложные рекомендации, вы сохраните свою жизнь и жизни пассажиров!