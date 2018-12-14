2018-12-14T13:12:32+03:00
Общество

Из-за метели на трассе Волгоград-Саратов пробка растянулась на десять километров

Сотрудники ГИБДД рекомендуют дальнобойщикам пока не ехать в этом направлении [видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото Михаил Васильев.Фото Михаил Васильев.
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К 14 декабря Волгоградскую область таки припорошило снежком. Точнее засыпало. Местами метет так, что уже дорог не видно. Наиболее сложная обстановка сейчас на саратовском направлении. Согласно данным сервиса «Яндекс. пробки» движение по трассе Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» практически застыло. Пробка уже растянулась почти на десять километров. Пиковая обстановка наблюдается в Камышинском районе, особенно у поселка Белогорки: здесь машины движутся в лучшем случае со скоростью 5 километров в час. Для большегрузов трассу временно закрыли.

Трассу Волгоград-Саратов замело.

«На Камышин не суйтесь!, - пишут дальнобойщики, которые уже застряли на этой трассе своим коллегам в соцсетях. - «Я уже два часа стою, не доезжая Горного Балыклея».

- Начиная от города Дубовки и далее по трассе практически до самой Саратовской области сложилась тяжелая дорожная обстановка, обусловленная неблагоприятными погодными условиями. Здесь уже выпала месячная норма осадков. В связи с чем Госавтоинспекция рекомендует водителям грузовиков и фур не ехать в данном направлении, а переждать непогоду на спецстоянках, - обращаются к дальнобойщикам в ГУ МВД по Волгоградской области.

Сотрудники ГАИ также посоветовали диспетчерам автовокзалов откорректировать (ограничить) число автобусных рейсов в этом направлении.

На данном участке трассы уже дежурят шесть патрулей ДПС. На расчистке дороги работает больше 30 единиц техники.

- При необходимости количество дорожной техники будет увеличено, - заверяют в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

И, судя по прогнозам синоптиков, пока снег продолжит засыпать Волгоградскую область. В ближайшие сутки сохранится обильный снегопад, в отдельных районах - туман.

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