2018-12-17T13:21:16+03:00
Общество

«ЕвроХим-ВолгаКалий» входит в число крупнейших инвесторов и налогоплательщиков региона

За 9 месяцев 2018 года налоговые отчисления «ЕвроХим-ВолгаКалия» составили более 600 миллионов рублей
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Гремячинский ГОК. Фото: ЕвроХим.Гремячинский ГОК. Фото: ЕвроХим.
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«ЕвроХим-ВолгаКалий» входит в число крупнейших инвесторов и налогоплательщиков региона

Новое минерально-химическое производство мирового уровня строит в Котельниковском районе Волгоградской области компания «ЕвроХим-ВолгаКалий». Реализация проекта освоения Гремячинского месторождения калийных солей входит в долгосрочную стратегию социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года, утверждённую губернатором Андреем Бочаровым.

ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» вносит значительный вклад в развитие промышленности Волгоградской области. Компания входит в число предприятий, обеспечивших прирост объема освоенных инвестиций в химическую отрасль, которые в 2018 году выросли на 22%.

Соответственно росту комбината и повышению численности сотрудников компании увеличиваются и налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. Так, если в 2010 году предприятие уплатило более 60 млн. руб. налогов, то к 2018 году эта сумма выросла более чем в 10 раз. За 9 месяцев текущего года налоговые отчисления «ЕвроХим-ВолгаКалия» составили 610,1 млн. руб. Все предприятия котельниковской площадки строительства Гремячинского горно-обогатительного комбината перечислили более 747,8 млн. руб. налогов и сборов.

Согласно проекту первой очереди строительства, общая стоимость которого составляет порядка 117 млрд. рублей, после ввода в эксплуатацию «ЕвроХим-ВолгаКалий» войдет в число крупнейших налогоплательщиков региона и станет ежегодно приносить в бюджеты разных уровней около 5 млрд. рублей. Кроме того предприятие обеспечит порядка 3 тысяч рабочих мест, и ещё более одной тысячи рабочих мест будет создано в смежных отраслях и сфере услуг.

К этому времени в Котельниково численность населения увеличится до 30 тыс. человек. С целью комплексного развития непроизводственной инфраструктуры проекта реализуется программа по развитию Котельниковской промышленной зоны, в рамках которой осуществляется строительство социальных и инженерно-транспортных объектов «нового города». Общий объем затрат инвестора на развитие жилых районов на первоначальном этапе составит 6,9 млрд. рублей.

Кроме того компания берет на себя добровольные обязательства по созданию благоприятных условий жизни для населения. Система социальной политики основана на пяти общекорпоративных приоритетах: спорт, здоровье, образование, экология и благотворительность.

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