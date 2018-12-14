2018-12-14T11:11:33+03:00
Досуг

Где провести новогодний корпоратив для небольшой компании?

Кафе «Конфетки-Бараночки» зовет на "Супер-солянку"
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Фото: Конфетки-бараночки.Фото: Конфетки-бараночки.
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26 , 27, 28 декабря в кафе «Конфетки-Бараночки», которое работает в Краснооктябрьском районе по адресу пр. Ленина, 93, пройдут новогодние вечеринки. Приглашаем вас стать участниками супер Солянки.

Солянка - это сборный корпоратив: идеальный вариант для небольших компаний и коллективов. Сотрудники индустрии красоты и рекламных агентств, работники образовательных учреждений, юристы - традиционно собираются и объединяются в нашем зале. Отличный повод не только отпраздновать Новый год, но и расширить круг друзей.

Что вас ждет? Яркая шоу-программа с участием Деда Мороза и Снегурочки, живая музыка, праздничный ужин, удобное зонирование и рассадка с учетом пожеланий гостей, отличное местонахождение в самом центре Краснооктябрьского района (около Царицынской оперы)!

Один из главных атрибутов Солянки – прекрасное застолье. Блюда русской и европейской кухни приготовит профессиональная команда под руководством нашего шеф-повара.

Стоимость билета всего 1500 рублей за персону.

Праздник будет проходить на 2 –х этажах. Мы ждем компании от 4 до 80 гостей.

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