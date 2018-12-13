2018-12-17T13:21:16+03:00
Недвижимость

В новый год - без долгов и с призами

Участниками акции станут все абоненты концессий, которые вовремя платят за «коммуналку»
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Получить приличную сумму на счет или подарочный сертификат на покупку товаров для дома могут волгоградцы, которые являются абонентами концессий и вовремя платят за воду и тепло. Компании «Концессии водоснабжения», «Концессии теплоснабжения», «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» и банк «Севергазбанк» проводят акцию «В Новый год - без долгов!».

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КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ АКЦИИ

Применять сверхусилия не придется. Если у вас есть свое жилье, прямой договор с концессиями, личный кабинет на сайте ivc34.ru и нет долгов за холодную и горячую воду, отопление и водоотведение по ноябрь 2018 года включительно - вы автоматически становитесь участником акции.

ПРИЗОВОЙ ФОНД

Жеребьевка поможет определить среди участников акции «В новый год - без долгов!» 51 победителя.

50 волгоградцев, которые исправно платят за «коммуналку», получат подарочные сертификаты на покупку товаров для дома номиналом 4000, 2000 и 1000 рублей.

Будет и одни суперприз от «Севергазбанка» (ПАО «БАНК СГБ») - банковская карта с 15 000 рублей на счете.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Акция проходит весь декабрь 2018 года. Победителей посредством жеребьевки определит независимая комиссия во второй половине января 2019 года.

Платите за коммуналку вовремя, и пусть вам улыбнется удача!

Узнать состояние своего лицевого счета можно в личном кабинете на сайте ivc34.ru или в справочной службе ИВЦ ЖКХ и ТЭК – (8442) 74-26-26.

Подробные об организаторе акции «В Новый год - без долгов!», о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроках и месте их получения узнавайте сайтах investvoda.ru, teplovolgograd.ru и ivc34.ru.

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