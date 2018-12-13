Лучшие умы для Сколково: в волгоградском ДЮЦе открылся Кванториум

13 декабря в Волгограде открыли второй «Кванториум» (первый находится в здании Приволжской железной дороги). Оба они смогут принять почти тысячу волгоградских ребят. Этот расположен в отреставрированном здании ДЮЦ. Современный, инновационный, оснащенный по последнему слову техники. Здесь волгоградские ребята смогут освоить технологии будущего - от робототехники до моделирования беспилотников. Даже «красная» ленточка, которую сегодня торжественно перерезали на открытии этого технопарка, была отпечатана на 3D принтере.

Этот технопарк будет условно называться «Политех», потому что интеллектуальным партнером выступает ВолгГТУ. Именно преподаватели этого вуза будут вести занятия для учеников «Кванториума». Все они прошли специальный курс обучения в Сколково.

Здесь даже есть наномикроскопы.Фото: Екатерина СИМОХИНА

«Кванториум» занимает отдельное «крыло» в здании ДЮЦа. Чего здесь только нет: 3D-принтеры и сканеры, фрезерные и токарные станки с ЧПУ, станки лазерной резки и гравировки, наномикроскопы, спектрометры и еще много другого ультрасовременного оборудования. Преподаватели «Политеха» признаются, что таких приборов нет даже у студентов из вуза.

В Волгограде открылся второй Кванториум - Политех.

И все это для волгоградских ребят предоставляется бесплатно! Занятия в технопарке будут проходить два раза в неделю.

Ребят научат разрабатывать умные устройства.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Чему же здесь будут учить?

В этом технопарке действует шесть направлений:

ЭНЕРДЖИ КВАНТУМ

Здесь школьники будут изучать альтернативные источники энергии (солнечная, гидроэнергетика, ветряная, водородная энергетика). Ведь именно от их развития зависит наше будущее и экология на планете. Ребята будут не просто учить теорию, но и делать расчеты, макеты, и участвовать со своими проектами в соревнованиях и оимпиадах.

АВТОКВАНТУМ

Квант, занимающийся проблемами транспорта, транспортных систем, вопросами логистики и взаимоотношения человека и машины. Учебный курс рассчитан на 2 года: сначала вводный курс, затем дети будут разрабатывать проекты и воплощать их в жизнь.

А в "Автокванториуме" дети займутся проблемами транспортной отрасли.Фото: Екатерина СИМОХИНА

РОБОКВАНТУМ

Название этого направления говорит само за себя: ребята будут собирать умных роботов. И, возможно, волгоградские мальчишки создадут чудо-машины, которые в будущем заменят тяжелый человеческий труд.

IT-КВАНТУМ

Здесь ребята будут разрабатывать умные устройства и интернет вещи. Курс обучения тоже рассчитан на два года. С лучшими проектами ученики отправятся в Сколково.

Создавать интернет-вещи.Фото: Екатерина СИМОХИНА

НАНОКВАНТУМ

Нанотехнологии - одна из самых современных инженерных отраслей. Она изучает материалы на макро- и наноуровнях. Вот здесь ученикам и расскажут о наноматериалах, научат проводить исследования нано- и микрообъектов.

HI-TECH ЦЕХ

Это «сердце» нового волгоградского «Кванториума». Здесь идеи ребят будут воплощать в жизнь. Это лаборатория, оснащенная самым высокотехнологичным оборудованием, на котором можно изготовить любую деталь или устройство, начиная от статуэтки любимого персонажа, заканчивая электронным устройством.

Здесь идеи ребят будут воплощать в жизнь.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Кроме непосредственно кабинетов, где будут проходить занятия, в «Кванториум» будут входить лекторий, коворкинг, шахматная зона и зона проектной деятельности.

Технопарк уже работает, но вакантные места для учеников еще есть. Правда, стоит поторопиться, если вы хотите, чтобы ваш ребенок здесь обучался.

И еще один бонус: лучшие ученики смогут получить бесплатные путевки в «Артек». В планах и открытие собственной «кванторианской» смены в одном из волгоградских загородных лагерей.

СПРАВКА

Набирают ребят с 5 по 11 класс

Куда приходить: Волгоград, улица Краснознаменская 11 (здание ДЮЦ), с 10.00 до 18.00.

Телефон - 8 (8442) 29-81-02