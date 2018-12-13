За что выбирают легендарный Volkswagen Golf?

Многие автомобилисты всю жизнь ездят именно на хетчбэках данного класса, сменив несколько его поколений и на личном опыте ощутив, как совершенствуется его техническое оснащение, улучшаются ходовые параметры и становится более стильным дизайн. Купить в Волгограде Volkswagen Golf хотят сотни водителей, и наша статья поможет принять верное решение – мы расскажем, в чем главные преимущества автомобиля и какими инновациями радует владельцев самая современная модификация.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА КЛАССА

Родоначальником гольф-класса стала модель 1974 года, получившая в зависимости от рынка приставку Rabbit[1] или Caribe[2]. Её разработал известный итальянский дизайнер, а кроме классического кузова в продаже была вариация с откидным верхом. С тех пор прошло больше сорока лет, в течение которых сменилось семь поколений, но в каждом из них присутствовал ряд особенностей, которые делали хетчбэки невероятно популярными, а именно:

- безупречное качество сборки;

- эргономичность и тщательная проработка дизайна (обтекаемые формы, обеспечивающие отличную аэродинамику, компактность и т.д.);

- удобство для водителя и пассажиров;

- легкость управления и удачное расположение приборной панели;

- демократичная цена (чтобы оценить ее, стоит приобретать Volkswagen Golf у официального дилера);

- гармоничное сочетание мощности двигателя и экономичности расхода;

- соответствие экологическим стандартам по выбросам углекислого газа в атмосферу (что стало особенно важно, начиная с 2000-х годов);

- адаптация под нужды разных категорий водителей - среди поклонников хетчбэка есть мужчины и женщины разных возрастов, которые заинтересованы в том, чтобы их личный автотранспорт был комфортабельным, маневренным, безопасным и недорогим при покупке и дальнейшей эксплуатации.

Приведем примеры отзывов автовладельцев, которые сами убедились, что данный автомобиль станет удачным во всех отношениях приобретением:

Тимур, Калуга: «Второй год езжу на «семерке», причем каждый день и по несколько часов. Нареканий никаких нет, особенно с учетом цены. Внешне хетчбэк выглядит компактным, но внутри места более чем достаточно. В багажник помещаются все вещи, которые берем в отпуск, плюс остается место для набора инструментов. Раньше ездил на шестой версии, так вот Golf 7 принципиально легче и за счет этого маневренней. Твердая 5+!»

Алексей, Москва: «Купил модель на платформе MQB[3] недавно, но уже сейчас чувствую, что это действительно «мой» автомобиль – никакого лишнего шума, спина не устает даже при многочасовом сидении за рулем, управляемость «на высоте», а выразительный экстерьер позволяет чувствовать себя гордым владельцем не просто практичного, но и стильного авто».

Александра, Санкт-Петербург: Удобный и очень экономный в плане топлива и ТО автомобиль. Покупала, чтобы получить опыт вождения после получения прав, но потом так привыкла, что уже третий год езжу и менять ни на какие более навороченные модели не собираюсь».

ЧЕМ ПОРАДУЕТ GOLF 7?

Седьмое поколение немецкий автоконцерн презентовал в 2012 году на международной выставке в Париже, а уже весной 2013 автомобиль начали продавать в России. Сейчас купить в Волгограде Volkswagen Golf 7 не проблема, тем более что есть разные комплектации и можно подобрать ту, которая не только понравится внешне, но и не опустошит семейный бюджет. От прошлой версии его отличают более внушительная колесная база – 2637 миллиметров, легкость (от 1130 кг до 1262 кг) и увеличенные габариты: ширина выросла на 1,3 см, а длина – на 5,6 см, а вот высота стала меньше на 3 см.

Впечатлит потенциальных владельцев линейка двигателей, в которой представлено 11 вариантов, среди которых четыре BlueMotion l4[4] объемом от 1,2 до 2 литров. Трансмиссии также есть на любой вкус, начиная от пятиступенчатой механики, заканчивая семиступенчатой АКПП. Моторы стали более экономичными, а дополнительная электроника обеспечила их более длительный срок службы. О безопасности можно судить по результатам теста Euro NCAP[5]– хетчбэк получил пять звезд при 94%-ной защите взрослых пассажиров и 89%-ной защите детей.

Теперь о том, что мотивирует купить Volkswagen Golf автолюбителей по всему миру:

- сиденья с электроприводом и регулировкой по 14 направлениям (в топовой комплектации) и система ergoActive[6], которая позволяет водителю не страдать от болей в спине;

- дневные огни и задние фары на светодиодах, которые потребляют минимум энергии, но обеспечивают отличную яркость света;

- высокое качество внутренней отделки;

- цифровая приборная панель Active Info Display[7] с диагональю 12 дюймов;

- хромированные радиаторные решетки и спортивная отделка бампера;

- высокотехнологичная мультимедийная система с 8 динамиками и поддержкой большинства музыкальных форматов, а также разъемами для SD, USB и AUX-IN[8];

- синхронизация аудиосистем со смартфонами.

Фото официального дилера Volkswagen Волга-Раст.

Изначально бренд предлагал три варианта комплектации: Trendline, Highline[9], а также Comfortline[10]. От базовой улучшенные версии отличаются отделкой элементов салона из натуральной кожи, адаптивным круиз-контролем, рядом опций для упрощения парковки и сенсорным дисплеем. Сейчас можно заказать эконом-вариант – Conceptline[11], в котором нет многофункциональной аудиосистемы и возможности выбора мотора (доступен только турбодвигатель мощностью 85 лошадиных сил объемом 1,2 литра). Кроме того, разработаны заряженная версия GTI[12] и модель с полным приводом 4Motion, а ценителям более агрессивного дизайна предлагается тюнинг-комплект R Line[13].

Volkswagen Golf 2018 года привлекает внешне и вызывает доверие с первого взгляда, и в процессе эксплуатации оно полностью оправдывается. За рулем такого автомобиля водитель может получать истинное удовольствие от езды, а пассажиры могут наслаждаться комфортом и быть уверенными в своей безопасности.

Записаться на тест-драйв и уточнить всю необходимую информацию о Volkswagen Golf можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону: (8442) 781-111.

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[1] Рэбит

[2] Кариб

[3] Эм Кью Би

[4] Блю моушн Ай-4

[5] Евронкап

[6] ЭргоАктив

[7] Актив Инфор Дисплей

[8] Эс Ди, Ю Эс Би и Аукс ин

[9] Трендлайн, Хайлайн

[10] Комфортлайн

[11] Концептлайн

[12] Джи Ти Ай

[13] Эр Лайн