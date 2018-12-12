Родину-мать в Волгограде отремонтируют к 2020 году

Работы по ремонту величественного монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде должны завершить к 75-летию Победы - 9 мая 2020 года, сообщил 12 декабря на заседании организационного комитета «Победа» министр культуры РФ Владимир Мединский.

Сейчас вокруг монумента на Мамаевом кургане установили забор – идут подготовительные работы к масштабной реконструкции. На обновление главного монумента Министерство культуры РФ выделило около 800 миллионов рублей. Доступ к подножию Родины-матери уже закрыт на ближайшие полтора года.

Доступ на вершину Мамаева кургана закрыт на полтора года. Фото: Музей-заповедник «Сталинградская битва»

- Заказчиком работ является Министерство культуры РФ, оно же осуществляет авторский надзор, - пояснили «КП-Волгоград» в музее-заповеднике «Сталинградская битва».

У скульптуры на Мамаевом кургане начались земляные работы. Уже вырыли траншеи, которые понадобятся ля реставрации основания монумента и монтажа подсветки из 11 прожекторов. Большую братскую могилу, которая находится у подножия скульптуры «Родина-мать зовет!» эти работы не затронут, хотя фундамент и находится глубоко под землей. Сделают и подъездные пути для тяжелой техники, которая будет использоваться во время ремонта.

На кургане вырыли траншеи. Фото: Музей-заповедник «Сталинградская битва»

Этот этап реставрации выполняет ООО «Главзарубежстрой». Сумма контракта – 20 миллионов рублей. Вскоре объявят конкурс и на саму реконструкцию Родины-матери. Уже в феврале 2019 года на скульптуру установят строительные леса - после того как отпразднуют 76-летие победы в Сталинградской битве. Снимут конструкцию весной 2020 года, к юбилею Победы.

Ремонтировать будут и фундамент, и поверхность скульптуры. Фото: Музей-заповедник «Сталинградская битва»

Напомним, Родине-матери уже 51 год. Столь масштабную реставрацию проводят впервые. В прошлом году заменили 99 канатов, которые стягивают скульптуру изнутри. Теперь пришла очередь реставрации поверхности монумента, который сделан из напряженного бетона.

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С сентября 2018 года в музее-заповеднике «Сталинградская битва», в состав которого входят Мамаев курган, самый большой в мире памятник Ленину, музей-панорама, мемориально-исторический музей на Привокзальной площади и расположеный на месте пленения фельдмаршала Паулюса музей «Память», новый директор. Алексей Дементьев рассказал о том, каким он видит главный музейный комплекс Волгограда, о планах на будущее, проблемах и мечтах (подробности).

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У Мамаева кургана особая энергетика. Это место окутано множеством легенд, его часто называют местом силы. По преданию сарматы хранили здесь свои святыни, а Гитлер надеялся найти ключ к мировому господству. Правда это или нет, но именно здесь, как нигде, осознаешь цену жизни и смерти. Здесь сложили головы тысячи красноармейцев и покоятся более 36,5 тысячи защитников Сталинграда. Идея увековечить их подвиг и память пришла уже после войны. История Мамаева кургана как мемориала началась в 1958 году. Грандиозная стройка длилась почти восемь лет (подробности).

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