В пятерку самых востребованных вузов России попал один волгоградский университет

Высшие учебные заведения нашей страны постоянно выстраивают в какие-то рейтинги: по достижениям, по организации обучения, по профилям и так далее. Эксперты «Социального навигатора «МИА «Россия Сегодня» составили свой рейтинг - самых востребованных вузов России в 2018-м.

Что составители подразумевали под понятием «востребованности?»

Во-первых, оценивали насколько нужны выпускники того или иного вуза работодателям. Получают ли студенты по окончанию направление на работу. Во-вторых, зарабатывает ли университет на научных разработках его студентов и сотрудников. В-третьих, смотрели на индекс цитируемости научно-исследовательских работ вуза. По этим критериям выстроили итоговый рейтинг.

ВОЛГОГРАДСКИЕ МЕДИКИ НАРАСХВАТ

Вузы разделили на категории в зависимости от направленности: инженерные, классические университеты, гуманитарные, сельскохозяйственные, вузы сферы управления и медицинские. Всего 444 высших учебных заведения (государственные, муниципальные и частные).

Из волгоградских вузов в рейтинг вошли семь университетов. Но только один попал в «пятерку» лидеров - это ВолгГМУ.

В волгоградском медуниверситете нет проблем с распределением: все 100% выпускников получают направление на работу. Другой вопрос, едут ли туда студенты. Но в отдаленных районах Волгоградской области нехватка медиков очень острая, так что при желании выпускники без работы точно не останутся. Зарабатывает правда университет на своих интеллектуальных продуктах немного, но те, что публикуют, отлично цитируют другие. В совокупности ВолгГМУ занял пятую строчку в рейтинге востребованности.

РАБОТЫ НЕТ, НО ИДЕЙ НАВАЛОМ

По данным авторов этого рейтинга, в 2018-м самыми востребованными у работодателей стали выпускники сельхозвузов. Наш ВолГАУ занял в данном списке лишь 22-е место. Только 80% студентов нашего аграрного университета получают направление на работу.

В списке гуманитарных вузов ВГСПУ занял 27-е место. Также 80,7% выпускников получают работу по специальности. А вот с наработками и тем более заработком от них волгоградский вуз похвалиться не может. Еще ниже - на 31-м месте - Волгоградская физакадемия (ВГАФК). Хотя она на 95% обеспечивает своих студентов работой по окончании. А вот с интеллектуальной собственностью дела обстоят совсем печально.

Еще один региональный вуз - Волжский институт экономики, педагогики и права - в списке востребованности вузов сферы управления расположился на 52-й строчке. Его выпускники идут по окончании, как говорят, на все четыре стороны: никаких направлений и распределений.

Среди инженерных вузов лидируют питерские и московские. Наш ВолгГТУ на 45-м месте. Только 16% выпускников гарантированно получают рабочее место после учебы. Зато этот вуз может, как немногие, похвалиться своими разработками (26% бюджета вуза - это заработок на интеллектуальных продуктах, созданных в университете).

Ниже всех оказался в списках по востребованности ВолГУ. Он занял 65-ю строчку среди классических университетов. Выпускников вуз не распределяет, работу им не предоставляет, хотя разработок и собственных интеллектуальных продуктов достаточно.