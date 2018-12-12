Елочные базары Волгограда 2018

Новый год все ближе. Самые главные символы праздника уже в продаже. На прилавках магазинов заряжают позитивом мандарины и мишура, а во всех районах Волгограда открылись елочные базары. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, в этом году специальных торговых точек, где можно купить елку или сосну, стало вдвое больше, чем в прошлом. Всего в Волгограде в декабре 2018 года будет работать 43 елочных базара. Также купить елку или сосну можно на территории постоянно действующих рынков, ярмарок и торговых комплексов.

Купить елку в Волгограде можно на девяти точках в Ворошиловском районе, столько же базаров открылось в Советском районе. Восемь елочных баз будут ждать покупателей в Краснооктябрьском районе, большая часть из них - на улицах Титова и Штеменко. В Тракторозаводском районе будут работать семь елочных базаров. А вот в Дзержинском – лишь четыре точки. Дальше всего придется ехать за елочкой жителям Центрального, Кировского и Красноармейского районов, где откроются всего по два новогодних базара.

- Продажа хвойных деревьев строго контролируется: за торговлю без необходимых разрешительных документов и вне специально отведенных мест предусмотрена административная ответственность, - пояснили в мэрии.

Маленькую сосенку можно взять за 200 рублей. Деревце от 1,5 метров высотой обойдется в 300 рублей и выше.

ОТКУДА ЕЛОЧКА?

В основном, в продаже сосна двух видов - обыкновенная и крымская. В питомниках Среднеахтубинского района на продажу в этом году срубили четыре тысячи сосен. Но это капля в море. На трех базарах мы не нашли ни одной местной елочки. Сосны привезли издалека.

- Мы за нашими елочками в Пензенскую область ездили. Смотрите, какие пушистые, зеленые, просто красавицы! – нахваливает свой товар продавец Юрий. Он и поделился с нами секретами елочной красоты.

- Не рано елку покупать?

- Милая, так их еще в сентябре рубят. К ноябрю - декабрю иголка у сосны желтеет от холода и влаги. Поэтому вырубку для новогодней продажи начинают еще в конце августа. А потом хранят в темноте на складах до начала праздничной торговли, - рассказывает продавец.

- Как новогоднюю елку надолго сохранить? Может, секрет есть?

- Перед тем, как заносить елку в дом, пусть она постоит немного в подъезде. Чтобы она не только до Нового года достояла, но и до Крещения, поставьте ее в ведро с влажным песком и каждый день поливайте: полстакана - стакана воды достаточно. Можно и в подставку с водой установить. Главное, увлажняйте воздух, чтобы иголка не сохла, не желтела и не осыпалась. С батареей рядом вообще ставить нельзя. Можно специальный увлажнитель включать, если есть. Или просто чашку с водой рядом поставить, чтобы испарялась, - советует торговец елками.

- А как хорошую елку и сосну выбрать?

- Конечно, сердцем! - смеется Юрий. - Смотрите, чтобы елка была не кривобокая, а иголка - не желтая и не осыпалась. Оторвите одну иголочку - она не должна слишком легко поддаваться. Потрите ее между пальцами. Чувствуете влагу и хвойный аромат, значит, все с елочкой в порядке.

Где купить елку в Волгограде в 2018 году

Тракторозаводской район

- ул. Ополченская, 11а, у рынка ООО "Рассвет" (2 точки)

- ул. Бардина, 17 (2 точки)

- ул. Менжинского, 23а, у "Магнита" (2 точки)

- ул. Богомольца, 6а, у торгового комплекса

Краснооктябрьский район

- ул. Штеменко, 3а, 23, 46 (3 точки)

- пересечение ул. Еременко и ул. Библиотечная, 16 (напротив "Мана")

- ул. Титова, 36, 43, напротив домов 36 и 38 (3 точки)

- ул. Еременко у ранка "Северный"

Дзержинский район

- ул. 51-й Гвардейской, 59 Б (напротив лицея № 7)

- ул. Раздольная (у "Магнита")

- пересечение ул. Краснополянской и ул. Республиканской (напротив церкви)

- пересечение ул. Восточно-Казахстанской и ул. 51-й Гвардейской (напротив "Покупочки")

Центральный район

- ул.Ткачева, 3 и 12 (2 точки)

Ворошиловский район

- ул. Елецкая, 1, 21 (возле ТОК "Парус") (2 точки)

- ул. Кузнецкая, 26, 71 (2 точки)

- ул. Профсоюзная, 21

- ул. Ростовская, 1а

- пересечение ул. Череповецкой и ул. Елецкой

- ул. Буханцева, 52

- пересечение ул. Ельшанской и ул. Ардатовской

Советский район

- ул. Авиаторская, 3, 5 (2 точки)

- ул. Краснопресненская, 1

- ул. Тбилисская, 50

- пр. Университетский, 49, 90, 96 (3 точки)

- ул. Ивановского, 4

- ул. Туркменская, 19

Кировский район

- пересечение пер. Краснодонского и ул. Тополевой

- ул. Кирова, 92

Красноармейский район

- ул. 40 лет ВЛКСМ, 8

- ул. 2-я Штурманская, 13

САМОВОЛЬНЫМ ЛЕСОРУБАМ - ШТРАФ

Приглянулась елочка в лесу? Забудьте! Или водите хороводы прямо там. Рубить елки и сосны строго запрещено. За это грозит штраф - от 3 до 4 тысяч рублей для простых волгоградцев, от 20 до 40 тысяч рублей - для должностных лиц и от 200 до 300 тысяч рублей - для юридических. Так что купить елку или сосну на рынке куда дешевле.