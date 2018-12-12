Новогодний стол - 2019: в Волгограде подешевел «Оливье» и подорожали фрукты

Зеленый горошек, оливки, красная икра… Волгоградцы уже активно штурмуют магазины, запасаясь продуктами для новогоднего стола. И хоть многие пытаются удивить гостей новинками и изысканными блюдами, большинство волгоградцев по традиции будут провожать старый год в компании шампанского, оливье и селедки под шубой. И эти блюда, являясь главными элементами новогоднего стола, одновременно выступают прекрасным индикатором инфляции. Росстат уже который год подряд считает «Индекс «Оливье». В этом году он опять вырос, но не в Волгоградской области.

ДЕРЖИМСЯ ОГУРЦОМ!

Для расчета эксперты Росстата взяли традиционный рецепт «Оливье»: огурцы консервированные - 400 граммов, консервированный горошек - 380 граммов, картофель - 500 граммов, морковь - 200 граммов, яйца куриные - 4 штуки, вареная колбаса - 300 граммов, майонез - 200 граммов и лук репчатый - 100 граммов. Так вот подорожало не все. Больше всего в России, что удивительно, за год подорожал лук - почти на 17,5 %, а меньше всего картофель – на 0,9 %.

Инфографика Росстата.

Но в Волгоградской области статистика несколько иная: у нас больше всего подорожала колбаса - на 5-9%, яйца - на 2% (хотя в последние дни цены еще взлетели, а Росстат взял за основу стоимость продуктов на конец ноября), а вот овощи наоборот подешевели - чуть ли не впополам.

В итоге получилось, что на «Оливье» волгоградцы потратят 288 рублей 22 копейки. С такой стоимостью наш регион занял 50-ю строчку в российском рейтинге. Для сравнения, в 2017-м (по данным того же Росстата) он обходился для волгоградцев 298 рублей 59 копеек.

Средняя же стоимость в 2018-м любимого новогоднего салата в России - 313 рублей. Для наших соседей из Ростовской области он обойдется 278 рублей (58 место), в Астрахани - 295,78 (43 место).

Больше всего потратят на «Оливье» жители Чукотского автономного округа (468,92 рубля), самый дешевый он будет у жителей Мордовии (237,96 рубля), Белгородской области (239,91 рубля) и Кабардино-Балкарии (248,4 рубля).

Инфографика Росстата.

ШУБА ДОРОЖЕ, СЕЛЕДКА ДЕШЕВЛЕ

Еще один любимый новогодний салат волгоградцев - «Селедка под шубой», не поверите, тоже подешевел за год. А все потому, что по данным Волгоградстата, у нас почти на 10% с начала года подешевела соленая сельдь. И если в 2017-м стоимость этого салата в волгоградской области составляла 140 рублей, то в конце 2018-го - 138,18 рублей. С такими расценками мы сейчас занимает 66-е место среди регионов России. Для сравнения: ростовчанам «Селедка под шубой» обойдется в 158,15 рублей (28 место), астраханцам - 162,84 рубля (23 место).

НА СЛАДКОЕ - КОНЬЯК И КАРАМЕЛЬКИ

Из десертов, эксперты Росстата, предлагают остановить свой выбор на яблоках. Они в этом сезоне дешевые. Говорят в России и цитрусовые за год подешевели на 1%, но на волгоградских прилавках они почему-то стали дороже. Так, по данным Волгоградстата, цитрусовые у нас подорожали на 8,3%, а лимоны и вовсе на все 45%.

Единственное, что в Волгоградской области не поднялось в цене, так это коньяк и карамельки.

Инфографика Росстата.

В целом новогодний стол в этом году обойдется волгоградцам в 5938,14 рублей (по данным Росстата). Год назад его стоимость оценивали в 5804 рубля (на семью из четырех человек). Для сравнения, ростовчанам новогоднее застолье обойдется в 6107 рублей, астраханцам - 6474 рубля, краснодарцам - 6198 рублей.