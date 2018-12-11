На астраханском полигоне в воздухе взорвалась боевая ракета

Во время испытательных стрельб, которые проходили на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, случилось ЧП. Одна из ракет ЗРК С-350 «Витязь» вдруг самоликвидировалась, не долетев до цели. Ракета взорвалась в воздухе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Случилось это, говорят, еще 7 декабря. В эти дни на астраханском полигоне, комплекс действительно проходит заводские испытания. Но, как заверили в экстренных службах региона, ни о каком ЧП речи не идет: взорвавшаяся ракета не причинила ущерба на земле. Пострадавших нет, разрушений тоже нет. Правда, из-за разброса поражающих элементов на земле произошло возгорание.

На полигоне под Астраханью взорвалась зенитная ракета.

- Ракета не покинула пределы полигона, а упала на его территории. Пожар, который последовал после падения, быстро ликвидировали, - отметил агентству источник в оборонном ведомстве.

Информация об инциденте быстро распространилась благодаря очевидцу, который снял взрыв ракеты и выложил видео в сеть.

Надо сказать чувство юмора у наших пользователей отменное.

«Репетиция новогоднего салюта? А что, яркий хороший, издалека видно!», «Наши ракеты самые лучшие, не найдя цель, они возвращаются обратно», «Как говорят: и в цель не попали, и небо не убили», - шутят наши соотечественники.

Справка «КП»

С-350 «Витязь» - зенитный ракетный комплекс средней дальности нового поколения. Сейчас он проходит государственные испытания. Планируется, что этот ЗРК заменит С-300ПС и БУК-М1-2. Одна установка «Витязя» будет способна разместить 12 ракет, против 4 на С-300ПС. Также, ЗРК будет иметь большее количество целевых каналов, что позволит обстреливать больше целей одновременно

Капустин Яр – ракетный военный полигон на северо-западе Астраханской области (4 ГЦМП). Полигон создали в 1946 году для испытания первых советских баллистических ракет. Площадь около 650 километров.

С полигона неоднократно запускали спутники, испытывали разнообразные ракеты малой и средней дальности, крылатые ракеты, комплексы ракет ПВО. Капустин Яр является не только ракетным полигоном, но и крупнейшим испытательным и исследовательским центром, а также космодромом.

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