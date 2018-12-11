2018-12-17T13:21:16+03:00
Общество

Волгоградская область перейдет на цифровое вещание ТВ с 3 июня 2019 года

Пять наивных вопросов о переходе с аналогового вещания на цифровое
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Новогодние программы можно будет смотреть уже в новом качестве.Новогодние программы можно будет смотреть уже в новом качестве.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Аналоговое вещание двадцати основных федеральных каналов в Волгоградской области отключат 3 июня 2019 года. Переход на цифровое ТВ решили сделать постепенным, наш регион вошел в число последней третьей группы. Так что у жителей области есть еще полгода, чтобы подготовиться к «цифре».

- После отключения трансляции аналоговых телепрограмм на их частотах будет размещено сообщение о необходимости перехода на прием цифрового телевидения. Заставка будет передаваться в течение недели, - пояснили «КП-Волгоград» в филиале РТРС «Волгоградский ОРТПЦ». - Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат аналоговое вещание.

В регионе работает 60 цифровых станций, которые обслуживают более 97% жителей региона. К новому году во всей области можно будет смотреть 20 цифровых каналов. А пока в районах идет тестирование второго мультиплекса РТРС-2 в стандарте DVB-T2.

Что это значит?

С 3 июня 2019 старые антенны и телевизоры до 2013 года выпуска просто не смогут принимать новый цифровой формат вещания телеканалов.

Если пользуетесь спутниковым или кабельным телевидением – беспокоиться не стоит.

Если у вас телевизор после 2013 года выпуска, который поддерживает стандарт DVB-T2 MPEG-4 и режим Multiple PLP (информация должна быть в паспорте), проблем тоже не будет.

Во что обойдется цифровое вещание?

Остальным волгоградцам, чтобы не остаться без любимых сериалов, придется докупить дециметровую антенну (от 300 рублей) и специальную приставку, раскодирующую цифровой сигнал (от 700 рублей). Ну, или купить новый телевизор – от пяти тысяч рублей.

Что изменится с переходом на «цифру»?

Раньше цифровые каналы были доступны только жителям Волгограда, Михайловки, Камышина. Теперь - каждому жителю Волгоградской области.

- Несколько лет назад жители Волгоградской области могли принимать не более четырех аналоговых каналов. Теперь их стало 20 в принципиально другом качестве, - отмечает директор волгоградского филиала РТРС Владимир Фадеев.

Какие цифровые каналы можно смотреть?

Каналы первого мулътиплекса: Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия К, Россия 24, Карусель, ОТР и ТВ Центр.

Второй мулътиплекс: Рен ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, МИР, ТНТ и Муз ТВ.

Где проконсультируют?

Сайт: volgograd.rtrs.ru. Бесплатная «горячая линия» Волгоградского ОРТПЦ - 8-800-775-8702, федеральная - 8-800-220-2002.

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