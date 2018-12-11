Новые мусоровозы и контейнеры появятся в Волгограде в декабре

С 2019 года в Волгоградской области начинает работать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) - ООО «Управление отходами - Волгоград». Именно эта компания будет отвечать за вывоз, перевозку и утилизацию мусора в регионе. Волгоградцы должны заметить изменения сразу. Уже к 1 января во всех дворах должны стоять новенькие мусорные контейнеры, а вывозить отходы из них будут новые мусоровозы. Пока они находятся на базе в Дзержинском районе, куда приехал проверить готовность регоператора к работе глава Волгограда Виталий Лихачев.

«МЕРСЕДЕСЫ» И «СКАНИИ»

Первая партия мусоровозов уже пришла в Волгоград. Новая немецкая техника более экономичная, производительная и надежная. Да и выглядит впечатляюще. У «Мерседеса» и «Скании» хорошая маневренность, что поможет мусоровозу с легкостью развернуться даже в самом маленьком дворе. Специально для Ворошиловского и Центрального районов закупили еще более компактную комплектацию, чтобы техника проезжала в арки.

!4 новеньких мусоровозов уже в городе. Ждем еще 36.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В кузов такого мусоровоза помещается до ста кубометров отходов. Их объем при помощи пресса уменьшается в семь раз - это в 2,5 раза больше, чем у отечественных аналогов. Работает техника гораздо тише. А зловонная жидкость, которая оставалась на дорогах в сезон арбузов, в новых мусоровозах собирается в специальную емкость. На первый взгляд - одни плюсы. Из 50 новых машин в Волгоград пришли уже 14, еще 36 мусоровозов ожидают в ближайшие дни. Как покажет себя техника в деле, увидим уже в январе.

Мусоровозы с задней загрузкой.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Довозить мусор они будут до перегрузочных станций.

- Есть техника более сложная, которая будет перевозить до 30 тонн отходов с перегрузочных станций на полигоны. Одна такая машина заменяет до 20 мусоровозов, - отмечает президент АО «Управление отходами» Павел Бесшапов.

КОНТЕЙНЕРЫ С КРЫШКОЙ И НА КОЛЕСИКАХ

Еще одно новшество, которое вскоре появится в каждом волгоградском дворе – пластиковые евроконтейнеры с крышкой и на колесиках. Рассчитаны они на 1,1 кубометра мусора. Всего для Волгограда закупят 4747 контейнеров, четыре тысячи из них разместят во дворах. Остальные 747 штук – резерв на случай замены. Служить такой контейнер должен пять лет, конечно, при бережном отношении. При необходимости регоператор будет завозить во дворы большие восьмикубовые контейнеры для строительного и крупногабаритного мусора. Они понадобятся уже скоро - для елок и сосен, которыми завалят дворы сразу после праздника.

Такие контейнеры через две недели должны стоять уже во всех дворах.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Пока в город пришли 3120 евроконтейнеров. Уже в начале декабря первые новенькие пластиковые мусоронакопители появились во дворах Центрального, Дзержинского, Краснооктябрьского и Советского районов. До конца месяца постепенно заменят и остальные.

- Ежедневно в Волгограде мусоровозы должны сделать 70 рейсов. На это понадобится около 55 - 60 машин. В ближайшее время все контейнеры и автомобили должны прибыть в Волгоград, - отметил глава Волгограда Виталий Лихачев. - Уже 28 декабря водители должны выйти на маршрут в тестовом режиме, чтобы они понимали, куда ехать, могли рассчитать время. От этого зависит оперативность вывоза мусора, в том числе и себестоимость. Должна быть просчитана вся логистика. Чтобы в праздники, когда все будут дома и мусора будет больше, регоператор не опозорился, а город не зарос мусором.

Контейнер плавно поднимается и мусор почти бесшумно исчезает внутри машины.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

САМ СЕБЕ КОНТРОЛЕР

Вывоз мусора в областном центре регоператор обеспечит собственными силами. Работать в Волгограде будут только новые машины. В области часть обязанностей передадут контрагентам.

- С одной стороны мы не увидим больше грязных площадок вокруг жилых домов, они будут оборудованы по европейским стандартам. Но остается вопрос, как будут контролировать это, - отмечает член Общественной палаты Волгограда Михаил Норкин. - С другой стороны еще не известны тарифы. Их утверждение оставили на конец декабря.

Первые квитанции, в которых будет значиться графа «Вывоз ТКО» жители Волгограда и области получат только в феврале. Вывоз мусора из жилищной услуги перейдет в число коммунальных услуг. Соответственно, платить за него мы будем с человека, а не с квадратного метра.

Пока водители обкатывают технику и маршруты.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Первые месяцы будет идти сверка - волгоградцев просят своевременно обновлять данные о зарегистрированных в квартире, чтобы не платить лишнего. Заключить договора с региональным оператором должны и все индивидуальные предприниматели и организации.

По словам чиновников, сейчас в Волгограде, как и в области, очень много несанкционированных свалок, бесконтрольных перевозчиков. С приходом единого регоператора вывозить мусор будут только на лицензированные полигоны, ситуация должна измениться.

- На каждом автомобиле и на каждом контейнере будет указан номер телефона «горячей линии», - подчеркнул Виталий Лихачев. - Думаю, у нас достаточно общественников и сознательных граждан, чтобы своевременно сообщали диспетчеру, если переполнен контейнер, если их не хватает или где-то образуется свалка.