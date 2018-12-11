Вступился за дочь: волгоградец ворвался в школу и избил девятиклассницу до сотрясения

К этой волгоградской школе у проверяющих не было вопросов, по крайней мере, по части безопасности. На входе – профессиональный охранник из агентства, рядом с ним тревожная кнопка. Но это не остановило волгоградца, который примчался в учебное заведение по просьбе дочери. Он вытащил девятиклассницу Наташу Иванову* прямо из-за парты.

ГРОЗА ШКОЛЫ

Девочка была настоящей головной болью для учителей и директора. Неглупая девочка, когда-то гордость школы, за последние три года кардинально поменяла свое поведение: срывала уроки, устраивала драки. Могла прийти на занятия с тяжелым похмельем или зажечь на уроке спички. Мать не могла справиться с неуправляемой дочкой. Разговоры у школьного психолога тоже не помогали.

Вот и 5 декабря подросток нахамила учителю. За педагога вступилась одноклассница Лера. Когда закончился урок, девочки отправились в туалет, где Наташа накинулась на Леру: мол, чего лезешь не в свое дело. Избила. Еще и Лериной подруге Юле пригрозила устроить такую же трепку.

Родители Леры написали заявление в ПДН, куда Иванову вместе с мамой тут же вызвали на разговор. Утром 6 декабря был разбор полетов и в школе. Маме конфликтной девятиклассницы уже не первый раз предложили перевести Наташу на домашнее обучение. А Юля никуда заявление не писала, но папе про эту историю рассказала: «Боюсь идти в школу, мне Иванова угрожала».

УДАРИЛ ГОЛОВОЙ О СТУПЕНЬКУ

Пока педагоги думали, что делать с Ивановой, папа Юли не стал ждать, пока из школы вернется побитым и его ребенок. Ближе к обеду мужчина влетел в здание, проскочил через пост охраны, оттолкнув выбежавшую навстречу ему женщину, и поднялся в кабинет, где занимался класс.

- Он вытащил мою дочку за волосы из-за парты. Стал бить ее – не кулаками, а ладонями, чтобы не оставлять следов. Учительница пыталась заступиться за нее, но тот ее отпихнул. Вытащил в коридор. Затем он ударил ее о ступеньку головой и просто убежал. Никто не вызвал полицию и не помог дочери, - рассказывает нам Ольга, мама Наташи. – Когда мне про это сказали, я сразу же приехала. Моя дочь стояла на пороге школы на улице, у нее кровь из носа шла. Мы сразу поехали в ПДН писать заявление. Там ее вырвало, потом ночью стало еще хуже. Утром мы вызвали «скорую», и дочку положили в больницу №4 с сотрясением мозга. Я понимаю, что у меня трудный ребенок. Но никто не имеет права ее бить!

Поддерживает Ольгу и еще одна мама из класса.

- Мне об инциденте сообщила дочка. Когда я через десять минут приехала в школу, Наташа стояла на пороге с разбитым в кровь носом и плакала. Я просила учителей вызвать полицию, но они сказали, что это не мое дело. Просто от девочки хотели избавиться и добились этого, - говорит женщина. - Педагоги и директор пытаются ее очернить.

Сейчас делом о побоях несовершеннолетней занимается участковый.

- Я сразу сообщил о ЧП в полицию по телефону, - рассказал в разговоре с «КП-Волгоград» директор школы (позже его слова нам подтвердили в полиции – прим. Ред.) . - Учителя предложили Наташе помощь, но она ответила в обычной для себя манере: «Ничего мне не нужно, я на вас всех заяву накатаю». Затем стала хохотать и пошла за забор курить. После этого приехала ее мама и увезла.

Учителя пытаются объяснить (но не оправдать) поступок родителя тем, что он заступился за дочь. Подтверждают, что Юля с утра отправляла отцу сообщения, что ее собираются избить после школы, а может быть даже убить. Когда уже все случилось, мужчина сел на ступеньки, схватился за голову – понял, что натворил. Сейчас проходит проверка. Скорее всего, в отношении него возбудят уголовное дело по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Кстати, директор школы уже написал охранному агентству претензию. Когда мужчина оттолкнул охранницу, та по регламенту должна была нажать тревожную кнопку, но ничего не сделала.

*Имена и фамилии героев изменены.